Coaliția s-a rupt la intrarea în Buzău. PNL și USR împreună împotriva lui Ciolacu (VIDEO)

Adrian A
04 nov. 2025, 15:03
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Coaliția s-a stricat la Buzău
  2. Candidatul USR-PNL vrea să păzească județul Buzău de Ciolacu
  3. Ciolacu nu e susținut nici măcar de ai lui la Buzău

USR și PNL vor să îl scoată de tot din politică pe Marcel Ciolacu. Cele două partide au un candidat comun la Consiliul Județean Buzău.

Coaliția s-a stricat la Buzău

De ceea ce se temea Sorin Grindeanu nu a scăpat. PNL și USR s-au aliat împotriva PSD. Doar că nu la București, ci la Buzău. Așa că s-a trecut doar o linie roșie mai decolorată.

Mihai Răzvan Moraru este cel care va intra în lupta pentru conducerea CJ Buzău, ca independent, susținut de o alianță formată din PNL și USR.

„Nu pot sta deoparte și privi cum Județul Buzău este „dat” lui Marcel Ciolacu, ca un cadou pentru o retragere liniștită, după anii săi de guvernare care au adus atâta dezamăgire și dezbinare! După atâtea miliarde de euro “dispărute”! Refuz ideea că buzoienii ar fi cetățeni de rang doi, care trebuie să accepte că au de ales doar între Marcel Ciolacu și fostul “elev” al lui Marcel Ciolacu!”, spune Mihai Răzvan Moraru.

Candidatul USR-PNL vrea să păzească județul Buzău de Ciolacu

Dacă Ciolacu a devalizat bugetul țării, la Buzău ar face un dezastru, spune Mihai Răzvan Moraru.

„Știm cu toții că guvernarea Ciolacu a golit mai întâi vistieria statului, aproximativ 12 miliarde de euro din fondul de rezervă, mai avem 7 miliarde de euro peirdute din PNRR. Și mai avem 9 miliarde de euro împrumuturi noi neanunțate la bugetul de stat. Bani cu care nu știm ce a făcut Marcel Ciolacu. Ajungem la 30 de miliarde de euro, bani pe care i-a consumat prim-ministrul Ciolacu, dar noi nu știm pe ce.”, a declarat pentru B1TV, candidatul PNL-USR la șefia Consiliului Județean Buzău.

Ciolacu nu e susținut nici măcar de ai lui la Buzău

Marcel Ciolacu a fost trimis de Grindeanu departe de centrul partidului doar-doar nu își mai aduce lumea aminte de el și că din cauza lui plătim acum taxe și impozite mai mari și mai multe. Însă, nici la Buzău nu este chiar o bucurie candidatura lui Ciolacu. Primarul Buzăului, coleg din PSD, Constantin Toma nu a fost deloc încântat de întoarcerea lui Ciolacu acasă.

„Eu sunt într-o situație foarte proastă. L-am criticat pe bună dreptate pentru tâmpeniile pe care le-a făcut și acum să merg cu dumnealui să spun ‘Uite ce băiat bun este Marcel. Votați-l” E foarte greu. Până la urmă, Marcel Ciolacu este cel care m-a propus să candidez la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs, nici pe el, nici pe buzoieni, zic eu, cel puțin prin prisma voturilor pe care le-am primit. Dar asta-i viața, ce să facem? Mergem înainte. Decât cineva de la AUR, mai bine domnul Ciolacu.”, a declarat primarul Buzăului.

