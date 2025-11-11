Preşedintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. Agenda discuțiilor vizează neînțelegerile privind legea pensiilor magistraților.

Președintele a convocat liderii coaliției

Nicuşor Dan are programată o întâlnire cu liderii , în contextul tensiunilor dintre partide. Întâlnirea a fost programată la ora 10:00, potrivit agendei prezidenţiale. Președintele a decis să-și exercite atribuțiile de mediator pentru a găsi o soluție care să ducă la deblocarea . Convocarea vine la câteva zile după ce șeful statului spunea că discuțiile se îndreaptă spre un compromis.

„Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (…) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie”, declara Nicușor Dan, întrebat despre negocierile privind pensiile magistraţilor.

La momentul respectiv, el confirma că va avea loc o întâlnire cu liderii partidelor din coaliție. Șeful statului preciza că vor fi în discuție mai multe subiecte, inclusiv legat de bugetul pe anul viitor.

„O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026″, a spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan îndeamnă la optimism

Președintele României a îndemnat la optimism, referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza neîndeplinirii acestui jalon. Nicușor Dan a subliniat că, în opinia sa, reforma privind pensiile magistraţilor poate fi făcută până pe 28 noiembrie.

Șeful statului consideră că este timp suficient pentru ca proiectul să fie asumat de Guvern în Parlament. Întrebarea este dacă proiectul va fi atacat, ulterior, la , şi cât vor dura procedurile constituționale.

Totodată, în ce privește majorarea pragului de pensie, pentru magistrați, la 75% din salariu, şeful statului a afirmat că acest lucru este în discuţie.

Președintele chemat să medieze disputele din coaliție

Convocarea liderilor partidelor din coaliția de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, vine după o perioadă tensionată care a dus la un blocaj în actul guvernării. Noile măsuri de austeritate, anunțate de Ilie Bolojan, sunt întârziate din cauza incapacității premierului de a ajunge la un acord cu celelalte partide.

Între timp, PSD l-a chemat pe șeful Guvernului în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a explica redimensionarea trupelor SUA din România. Acesta a declinat convocarea, sub pretextul unor întâlniri.

Tot în contextul disputelor din coaliție, Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, să trimită o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu. Acesta este implicat în dosarul de corupție care ajunge până la cabinetul premierului. Barbu a intermediat o întâlnire între Bolojan și afaceristul Fănel Bogos, arestat de DNA. Mihai Barbu este cercetat sub control judiciar.

Sorin Grindeanu a mai cerut să i se prezinte sumele colectate ca CASS de la mame, veterani, deţinuţi politici, personalul monahal, în septembrie şi octombrie. El a spus că vrea să vadă dacă Ilie Bolojan a făcut acest lucru doar pentru a arăta că este intransigent şi că nu renunţă la nimic. El dorește să afle dacă efectul de colectare este minim, ceea ce înseamnă că astfel de lucruri trebuie îndreptate.