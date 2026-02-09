Coaliția de guvernare, sub presiune. Premierul Ilie Bolojan a oferit o perspectivă sinceră asupra modului în care funcționează în prezent coaliția. El a recunoscut că situația nu este una ideală, dar a subliniat că adevăratul test va veni în săptămânile următoare, când vor trebui adoptate decizii cruciale, printre care bugetul pentru anul 2026, reforma administrației și planurile de stimulare a economiei.

Coaliția de guvernare, sub presiune. Ce spune Bolojan despre viitorul colaborării în coaliție

Într-un interviu acordat Digi24, premierul a declarat că dorește ca această formulă de guvernare să continue, însă succesul depinde de voința comună a partenerilor politici.

„Toate problemele care apar vor da un semnal foarte clar dacă această coaliție poate să meargă mai departe, eu asta îmi doresc. Chiar dacă avem păreri diferite… programul de guvernare e contractul nostru pentru rezolvarea problemelor românilor”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit .

Ce urmează în perioada imediat următoare și cum se va reflecta în Parlament

Premierul a atenționat că săptămânile ce vin sunt decisive, fiindcă vor avea loc voturi importante în . Totuși, în acest moment, nu se pune problema unor tensiuni majore.

„Urmează săptămâni importante. Inevitabil se va ajunge la voturi în Parlament. Dar acum nu se pune problema. Dar cu cât o coaliție e mai coerentă cu atât putem scoate țara din această situație mai repede”, a explicat Bolojan.

Cum caracterizează premierul trecutul economic și începutul mandatului său

Ilie Bolojan a punctat că cele mai dificile momente pe plan economic au fost depășite. De asemenea, a amintit de începutul mandatului său ca premier, când a constatat că nu mulți erau dornici să preia această funcție.

„Nu se prea înghesuiau să preia această funcție”, a spus Bolojan, care a explicat că în acea perioadă trebuia să ia măsuri nepopulare.

Guvernul actual traversează o perioadă decisivă, în care deciziile privind bugetul și reforma administrației vor influența direct direcția economică și politică a țării.