Acasa » Politică » Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)

Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)

Ana Maria
01 oct. 2025, 18:13
Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Care sunt principalele măsuri din pachetul de reformă
  2. Când vor avea loc concedierile în administrația publică
  3. Concedieri în administrația publică. Cât de multe posturi vor fi afectate
  4. Ce urmează după adoptarea reformei

Cutremur în administrația publică. Negocierile din cadrul coaliției de guvernare privind reforma administrației publice sunt extrem de complexe. Deși încă nu s-a ajuns la un acord final, liderii coaliției au stabilit liniile generale ale pachetului de măsuri. Potrivit unor surse, săptămâna viitoare, marți, situația va fi tranșată, iar calculele privind impactul fiecărei măsuri sunt în desfășurare.

Această reformă va fi de amploare și va afecta atât administrația centrală, cât și pe cea locală, fiind inclusă și modificarea statutului unor localități. Unele municipii ar putea fi retrogradate la statutul de oraș, iar anumite orașe, la statut de comună.

Care sunt principalele măsuri din pachetul de reformă

Ce măsuri vor fi luate:

  1. Reduceri în administrația locală: se estimează o diminuare cu 10% a posturilor ocupate, implementată prin concursuri pe posturi.

  2. Reduceri în administrația centrală: cheltuielile salariale vor fi diminuate cu 10%, însă tăierile nu vor fi uniforme, ci distribuite pe diverse instituții.

  3. Desființări și comasări de instituții: mai multe entități centrale vor fi comasate sau eliminate.

  4. Schimbarea rangului localităților: anumite municipii vor deveni orașe, iar unele orașe vor fi retrogradate sau promovate, pe baza datelor de la ultimul referendum. Aceasta va avea un impact direct asupra bugetelor alocate de Guvern.

Când vor avea loc concedierile în administrația publică

Concedierile din administrația locală ar urma să fie aplicate în termen de 90 de zile de la adoptarea reformei, ceea ce înseamnă că acestea ar putea deveni efective la 1 februarie 2026. Prefecții vor centraliza datele, iar concursurile pe posturi vor fi organizate în maxim 60 de zile, potrivit Știripesurse.

Concedieri în administrația publică. Cât de multe posturi vor fi afectate

Premierul Ilie Bolojan a cerut calcule concrete privind reducerea posturilor și susține scenariul unei diminuări de peste 10.000 de locuri în administrația locală. Conform surselor, dacă reducerea va fi de 10% din totalul posturilor ocupate, ar fi vizate aproximativ 10.000 – 12.000 de funcții.

Ce urmează după adoptarea reformei

Funcționarii publici vor analiza impactul măsurilor atât la nivel central, cât și local. Liderii coaliției își propun să vină cu un proiect complet de reformă, care să ofere o cifră concretă la nivel național, asigurând transparență și predictibilitate în implementare.

