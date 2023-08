Concluzia lui Tudose după discuția Predoiu – Karner pe tema Schengen: Noi le dăm gazul și ei ne iau pădurile – ăsta e ”interesul comun” al Austriei și României. Cam ajunge! (VIDEO)

Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a dat de înțeles că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL), a pus România într-o situație umilitoare prin faptul că a acceptat să se afișeze cu omologul său austriac, Gerhard Karner, după ce acesta a respins iar intrarea noastră în Schengen.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai.

Tudose, critici pentru Predoiu după umilința din Austria

Mihai Tudose a avut întâi un comentariu ironic, spunând că „interesul comun al Austriei și României” e „noi le dăm gazul și ei ne iau pădurile”.

„Cam ajunge!”, a punctat el.

Europarlamentarul PSD a continuat apoi: „Până la urmă, ministrul de Interne austriac poate să spună ce vrea el, că nu-l plătim noim dar reprazentantul guvernamental al României nu trebuia să fie lângă el după, umila mea părere, și după ce omul ăla ne și jignește să spună că noi suntem prieteni și avem interese economice comune. Repet, faptul că noi le dăm gazul și ei ne iau pădurile sau banii din bănci…”.

Austria ne ține în continuare la ușa Schengen

„Poziția noastră e că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează, de aceea nu suntem deschiși pentru extinderea acestuia. Sunt controale la frontiere deja”, Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, într-o conferință de presă comună cu Predoiu, la Viena.

Însă ministrul român de Interne n-a perceput situația ca pe un eșec.

„Nu am venit aici şi nu am creat discuţii în paradigma ministrului care vine şi cere şi a altuia care refuză. Nu asta e gândirea mea şi nu ăsta e modul de lucru corect. (…) Îi mulţumesc domnului ministrul pentru francheţea cu care a discutat. Austria nu cu România are o problemă, poliţiştii români îşi fac treaba şi la frontieră şi în cooperarea poliţienească. Suntem gata să continuăm această muncă împreună”, ministrul Cătălin Predoiu.