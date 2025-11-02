Alexandru Nazare a afirmat că a concediat două treimi din conducerea ANAF, după ce a cerut informații despre persoanele vizate, de la .

Alexandru Nazare, despre concedierile din ANAF

a declarat că a analizat performanțele membrilor din conducerea ANAF înainte de a-i concedia. El spune că a avut în vedere evoluția serviciului antifraudă în perioada în care cei vizați s-au aflat la conducere. Totodată, Alexandru Nazare a dezvăluit că a cerut serviciilor secrete să-i dea informări despre cei pe care dorea să-i concedieze. Acum, a mai spus, o parte dintre cei dați afară sunt cercetați de DNA.

„Când am preluat mandatul, am schimbat două treimi din conducere la antifraudă. Acești oameni fac parte dintre cei pe care i-am schimbat la momentul în care am preluat mandatul. I-am schimbat pentru că am studiat foarte bine cum s-au comportat, adică am studiat evoluția antifraudei. Și da, am avut și informații. Și am și cerut informații. Presupun că au fost informații și înainte, dar eu pot să vă spun că pe chestiuni de genul ăsta, da, ceri informații. Și e important să știm unde sunt vulnerabilitățile”, a spus ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor a continuat spunând că și în ANAF și la Antifraudă sunt oameni competenți și integri. El spune că instituțiile trebuie reconstruite în jurul acestor persoane.

„E adevărat, sunt foarte grave aceste chestiuni. Am totuși încredere că sunt în ANAF, încă sunt și în ANAF și în Antifraudă, sunt oameni competenți și integri. Și în jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituții. Toate trei. Și încrederea în ele. Și ele trebuie să regândească modul în care acționează. Deci, au fost cazuri, sunt cazuri și vor fi cazuri în continuare, pentru că aceste mentalități nu se schimbă de pe o zi pe alta”, a spus ministrul Nazare la antena3.ro.

Ministrul Finanțelor laudă ANAF-ul actual

Ministrul Alexandru Nazare a apreciat că ANAF funcționează mai bine după schimbările pe care le-a făcut. Iar acest lucru, susține, se vede și în nivelul .

„Dar dacă vă uitați acum la conducerea Antifraudei, o să vedeți și dacă vă uitați la rezultatele lor. Deci, în mod cert, sunt venituri în plus. Sunt venituri la TVA, în mod cert, cresc veniturile la TVA. Și în trimestru 3, e primul trimestru în care ANAF își face planul. Despre ce vorbim? E primul trimestru din acest an”, a mai spus Nazare.

Ministrul se laudă spunând că media de creștere a TVA este de 7,7% pe ultimele nouă luni. Mai mult se laudă cu o creștere de 14% pe trimestrul trei, cel în care a preluat conducerea Ministerului de Finanțe. Omite să amintească faptul că, de la 1 august a fost majorat TVA, de la 19 la 21%. Iar nivelul colectărilor este influențat tocmai de creșterea taxelor, iar nu de eficientizarea activității ANAF.