B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați

Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați

Adrian Teampău
02 nov. 2025, 22:53
Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați
SRI Sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Alexandru Nazare, despre concedierile din ANAF
  2. Ministrul Finanțelor laudă ANAF-ul actual

Alexandru Nazare a afirmat că a concediat două treimi din conducerea ANAF, după ce a cerut informații despre persoanele vizate, de la serviciile speciale.

Alexandru Nazare, despre concedierile din ANAF

Ministrul Finanțelor a declarat că a analizat performanțele membrilor din conducerea ANAF înainte de a-i concedia. El spune că a avut în vedere evoluția serviciului antifraudă în perioada în care cei vizați s-au aflat la conducere. Totodată, Alexandru Nazare a dezvăluit că a cerut serviciilor secrete să-i dea informări despre cei pe care dorea să-i concedieze. Acum, a mai spus, o parte dintre cei dați afară sunt cercetați de DNA.

„Când am preluat mandatul, am schimbat două treimi din conducere la antifraudă. Acești oameni fac parte dintre cei pe care i-am schimbat la momentul în care am preluat mandatul. I-am schimbat pentru că am studiat foarte bine cum s-au comportat, adică am studiat evoluția antifraudei. Și da, am avut și informații. Și am și cerut informații. Presupun că au fost informații și înainte, dar eu pot să vă spun că pe chestiuni de genul ăsta, da, ceri informații. Și e important să știm unde sunt vulnerabilitățile”, a spus ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor a continuat spunând că și în ANAF și la Antifraudă sunt oameni competenți și integri. El spune că instituțiile trebuie reconstruite în jurul acestor persoane.

„E adevărat, sunt foarte grave aceste chestiuni. Am totuși încredere că sunt în ANAF, încă sunt și în ANAF și în Antifraudă, sunt oameni competenți și integri. Și în jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituții. Toate trei. Și încrederea în ele. Și ele trebuie să regândească modul în care acționează. Deci, au fost cazuri, sunt cazuri și vor fi cazuri în continuare, pentru că aceste mentalități nu se schimbă de pe o zi pe alta”, a spus ministrul Nazare la antena3.ro.

Ministrul Finanțelor laudă ANAF-ul actual

Ministrul Alexandru Nazare a apreciat că ANAF funcționează mai bine după schimbările pe care le-a făcut. Iar acest lucru, susține, se vede și în nivelul veniturilor colectate la buget.

„Dar dacă vă uitați acum la conducerea Antifraudei, o să vedeți și dacă vă uitați la rezultatele lor. Deci, în mod cert, sunt venituri în plus. Sunt venituri la TVA, în mod cert, cresc veniturile la TVA. Și în trimestru 3, e primul trimestru în care ANAF își face planul. Despre ce vorbim? E primul trimestru din acest an”, a mai spus Nazare.

Ministrul se laudă spunând că media de creștere a TVA este de 7,7% pe ultimele nouă luni. Mai mult se laudă cu o creștere de 14% pe trimestrul trei, cel în care a preluat conducerea Ministerului de Finanțe. Omite să amintească faptul că, de la 1 august a fost majorat TVA, de la 19 la 21%. Iar nivelul colectărilor este influențat tocmai de creșterea taxelor, iar nu de eficientizarea activității ANAF.

„Și dacă vă uitați la media de creștere, da, media de creştere la TVA e 7,7 pe 9 luni. Dar dacă extragem din aceste 9 luni trimestrul 3, o să avem o medie de creștere de 14. Deci a fost o rupere de ritm în acest ultim trimestru în privința încasărilor. E adevărat că asta nu înseamnă că nu ne este greu în continuare și că nu e o situație dificilă, dar o depășim. Adică se văd totuși semne bune”, se laudă Nazare.

Tags:
Citește și...
Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
Politică
Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
Ilie Bolojan refuză convocarea în fața Parlamentului. Premierul invocă agenda încărcată a zilei de luni
Politică
Ilie Bolojan refuză convocarea în fața Parlamentului. Premierul invocă agenda încărcată a zilei de luni
Nicușor Dan, mesaj liniștitor după retragerea trupelor americane. Șeful NATO vine la București
Politică
Nicușor Dan, mesaj liniștitor după retragerea trupelor americane. Șeful NATO vine la București
Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)
Politică
Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)
Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă
Politică
Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)
Politică
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)
Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
Politică
Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
Politică
George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
Politică
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
Politică
George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
Ultima oră
23:19 - Schimbare de lider în Superliga. Rapid a încheiat la egalitate cu Universitatea Craiova (2-2)
22:23 - Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
21:54 - Prognoza meteo pe luna noiembrie. Cum va fi vremea pe 1 decembrie
21:30 - Donald Trump crede că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
20:59 - Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei. Cei doi sunt acuzați că au bătut și tâlhărit un cuplu de bătrâni
20:23 - Acordul de pace în Gaza. Hamas returnează rămășițele a trei ostatici israelieni
19:51 - Ilie Bolojan refuză convocarea în fața Parlamentului. Premierul invocă agenda încărcată a zilei de luni
19:28 - Livrator asiatic agresat pe o stradă din Popești Leordeni. Poliția a deschis dosar penal (VIDEO)
19:00 - Nicușor Dan, mesaj liniștitor după retragerea trupelor americane. Șeful NATO vine la București
18:01 - Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)