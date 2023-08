Congres UDMR în acest weekend. Kelemen Hunor candidează pentru un nou mandat la șefia partidului: „Am forța necesară”

Congresul UDMR se desfășoară vineri și sâmbătă la Timișoara, iar actualul președinte al partidului, vicepremierul Kelemen Hunor, candidează pentru un nou mandat, potrivit .

Liderul UDMR consideră că are „forța necesară” să candideze pentru un nou mandat.

„Mandatul preşedintelui este de patru ani şi acum avem şi alegeri pentru această funcţie. Şi eu am spus că, după 12 ani de zile în funcţia de preşedinte al Uniunii şi după 26 de ani de politică, am experienţa necesară, am forţa necesară să candidez pentru acest nou mandat. Vreau să fiu părtaş eu, personal, apoi Uniunea Democrată Maghiară din România la tot ceea ce se întâmplă în ţara noastră, fiindcă urmează acest deceniu extrem de important, când se va schimba faţa şi şansa României”, a declarat Kelemen Hunor, recent, într-un interviu pentru Agerpres.

El spune că vrea să pună „umărul la tot ce se întâmplă”.

„Este o posibilitate, o şansă mare, avem bani pentru a dezvolta România din surse europene, din bugetul Uniunii Europene, PNRR-ul plus fondurile de coeziune. Avem investiţii, putem crea locuri de muncă, putem creşte economia, deci vom avea bugetul naţional pentru investiţii publice şi vreau să particip şi să pun şi eu umărul la tot ce se va întâmpla. Cam atâta pot să vă spun înainte de Congres”, a mai spus președintele UDMR.