Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)

Congresul PSD în care Sorin Grindeanu a fost ales oficial președinte al partidului a fost comentat de scriitorul Stelian Tănase în exclusivitate pentru B1TV.

Stelian Tănase: O comedie frivolă

Stelian Tănase spune că totul a fost o farsă și s-a oferit o tribună pentru discursurile anti-PNL și împotriva Guvernului.. Ceea ce este adevărat. Nu a fost lider din PSD care să ia cuvântul și să nu arunce săgeți spre liberali și spre Ilie Bolojan.

A fost o idee proastă ca Grindeanu să candideze singur. Putea să pună o marionetă, măcar să dea senzația de competiție. S-a vrut un semn de unitate, dar imaginea nu e bună, spune scriitorul.

Cât despre prezența foștilor șefi ai PSD la congres, ideea a fost una bună, explică Stelian Tănase. În afară de faptul că i-a conferit o aură de forță lui Sorin Grindeanu, prezența lui Ponta, Ciolacu, Geoană și mai ales Adrian Năstase pune frână discursurilor exacerbate ale „lupilor tineri” din partid.

Iar discursurile anti-guvernare au un scop precis, mai arată Stelian Tănase. PSD nu vrea să plece din Guvern, dar face tot posibilul să scoată USR-ul de acolo. Cu un motiv foarte simplu. Social-democrații prind mai multe locuri în guvern și în restul instituțiilor puterii. Iar orice poziție înaltă îți permite să iei decizii pentru alegerile care vor urma, fie ele locale sau generale.Și de ce nu, chiar prezidențiale, unde PSD încă speră să mai dea vreodată un președinte al României, după Ion Iliescu.

Cât despre schimbarea ideologiei, de la progresist la tradiționalist, nu apropiere de AUR e miza, ci acapararea voturilor de care se bucură acum George Simion. Deși nici o guvernare cu AUR nu poate fi exclusă, a explicat Stelian Tănase în emisiunea , moderată de Ioana Constantin.

Spectacolul resentimentelor

Stelian Tănase spune, însă, că Congesul PSD a scos la iveală toate rivalitățile din PSD. Oameni care se vânează între ei, stau la pândă și încearcă șă își fure unul altuia puterea, explică scriitorul.