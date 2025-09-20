Economistul Iulian Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, susține că ANAF ar putea fi desființată. În opinia sa, structura este nefuncțională la acest moment și nu-și justifică existența.

Cum vede Ionuț Dumitru viitorul ANAF

Consilierul premierului a afirmat că nu este funcțională, în prezent, și cu aceeași abordare nu vor exista nici schimbări majore pe viitor. În opinia sa, este nevoie de o abordare mai radicală în reorganizarea acestei structuri. În acest sens, Iulian Dumitru a dat ca exemplu Grecia unde instituția omologă a fost desființată și reînființată sub o altă formă de organizare.

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum. După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, de declarat Ionuț Dumitru pentru Digi 24.

Consilierul premierului Ilie Bolojan a dat ca exemplu situația Greciei. Ca să poată îmbunătăți colectarea, guvernul de la Atena a desființat structura care se ocupa de colectarea taxelor și impozitelor, înființând o altă structură nouă. Acest lucru a dus la o îmbunătățire a colectării cu aproximativ 10% din PIB.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, ca la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, și apropo, Grecia a îmbunătăți colectarea cam cu vreo 10 puncte procentuale din PIB. Deci Grecia a reușit să colecteze mult mai mult ca procent din PIB”, a explicat Ionuț Dumitru.

Cum a reușit Grecia să îmbunătățească colectarea

Ionuț Dumitru a explicat că Grecia a înființat o altă structură independentă, care se ocupă de colectarea taxelor. În această instituție au fost angajați profesioniști care au reușit să crească nivelul de colectare. Mai mult, a arătat el, noua structură lucrează într-un mod total transparent, publicând rapoarte de activitate lunare

„Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite. Vă recomand tuturor să intrați pe site-ul autorității fiscale din Grecia să vedeți cum raportează lună de lună KPI-urile pe care le au, câte debite colectează, care este obiectivul pe care îl au, cât au îndeplinit lună de lună. Fac lucrul acesta într-un exercițiu de transparență pe care nu prea l-am văzut”, a adaugat economistul.

Replica ministrului de Finanțe la declarațiile lui Ionuț Dumitru

, ministrul Finanțelor, îl contrazice pe consilierul premierului și susține că ANAF nu trebuie desființat, ci doar reformat și reorganizat. Potrivit spuselor sale, instituția a reușit să-și schimbe abordarea față de agenții comerciali, în ultimele două luni, odată cu instalarea noului . Astfel, Fiscul a început să colecteze mai mulți bani la buget, inclusiv prin folosirea Inteligenței Artificiale.

„Dacă ANAF s-ar desființa, într-o lume ideală, am putea desființa și reînființa doar că România are ținte importante, avem nevoie de venituri. ANAF în două luni a demonstrat că poate obține miliarde în plus față de planul de venituri făcut la nivel înalt. Semne bune, ANAF cu noua atitutine a arătat că poate aduce venituri în plus și instituția trebuie reformată. Vorbim de reformă instituțională, nu de desființarea ei, reforma instituției pe noi baze, inclusiv selecție riguroasă personal, reforma anumitor departamente cheie sau în mod în care se fac controale”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor este de acord că ANAF trebuie să se schimbe. El a precizat că președintele instituției a mers în Parlament și a prezentat planurile de reformă a instituției.

„Despre asta suntem aliniați, că ANAF trebuie să se schimbe. Mai nou, președintele a mers în Parlament și a prezentat planurile instituției și planurile de reformă ale instituției. Cred că indică o direcție buna, iar modul în care facem transformările în perioada următoare va fi stabilit în asemenea fel încât să aducem veniturile de care țara are nevoie”, a declarat Nazare la Digi24.

Nazare recunoaște că există disfuncționalități

Totodată, ministrul Finanțelor susține că este de acord cu consilierul premierului în ceea ce privește sesizarea disfuncționalităților din cadrul ANAF. El spune că instituția s-a schimbat în ultima vreme.

„Cred că am fost suficient de clar în momentul audierii Guvernului. Am vorbit despre disfuncționalitățile din ANAF și că din foarte multe puncte de vedere ANAF are foarte multe disfuncționalită. Deci din acest punct de vedere suntem aliniații ca opinii (nr: cu consilierul Ionuț Dumitru). Știm foarte bine atitutidinea pe care am imprimitat-o în ANAF în ultimele două luni și jumătate. Singura diferență se leagă de dozaj și de metoda pe care vrem să impunem ca să reformam ANAF”, a explicat acesta.