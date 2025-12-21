Economistul Ionuț Dumitru, apropiatul lui Ilie Bolojan, vine cu vești bune pentru români. Consilierul premierului este de părere că inflația și respectiv, dobânzile, vor înregistra o scădere în a doua jumătate a lui 2026. Pronosticurile au fost făcute de economist într-un interviu recent, acolo unde a detaliat și efectele pe care le-au avut măsurile de austeritate luate de Guvern în cursul acestui an.

A fost sau nu a fost creșterea TVA-ului o măsură necesară

Nicușor Dan a fost unul dintre cei mai mari susținători ai păstrării TVA-ului de 19%. Ionuț Dumitru contrazice declarațiile președintelui potrivit cărora deficitul bugetar ar fi putut fi redus și fără majorarea taxei pe valoare adăugată la 21%. Economistul este de părere că performanțele înregistrate în ultimele luni nu ar fi fost posibile fără această creștere de taxe și susține că a fost una dintre cele mai blânde măsuri care puteau fi luate.

„Trebuia să te uiți la partea de venituri, adică era necesară o creștere de taxe, probabil, și s-a ales cea mai puțin nocivă: creșterea de TVA și de accize. Ambele sunt impozite pe consum și, așa cum menționam, taxele pe consum, impozitele pe consum sunt mai degrabă cele preferate atunci când ai de făcut o ajustare. Sigur că nu e plăcută. Când trebuie să crești taxele impactul e clar negativ, dar trebuie să te gândești care este măsura cea mai puțină neplăcută pentru economie”, a spus consilierul lui Ilie Bolojan la Antena 3.

„Nu cred că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a ajusta deficitul bugetar”

Ionuț Dumitru susține, de asemenea, că nu doar creșterea -ului a ajutat România să prevină o criză economică, ci toate măsurile adoptate de în decursul lui 2025. Economistul este de părere că nu vor mai fi nevoie și alte reglementări drastice pentru ca România să-și poată atinge obiectivul bugetar.

„Eu cred că măsurile deja implementate, dacă ne uităm pe cele două pachete care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB 3,7% din PIB chiar pentru un an întreg. Deci ar fi, să zicem împreună, pentru 2026 avem acest impact bugetar estimat. Ele sunt necesare și sunt suficiente, probabil, pentru atingerea țintei de 6% și ceva la 100 din PIB, așa cum ne-am asumat față de Comisia Europeană în 2026, adică în momentul de față nu cred că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026.

[…] Încă nu avem datele publicate de la Ministerul de Finanțe, dar probabil că efectul creșterii de TVA este în linie cu așteptările. Cred că măsurile luate își fac efectele și cred că avem deja o ajustare de costuri destul de semnificativă pe buget anul acesta, iar și pe partea de cheltuieli dacă ne uităm deja, începând cu luna septembrie și probabil că și în octombrie trebuie continuă această tendință, factura de cheltuieli sociale se ajustează”, a mai declarat Dumitru.

Cum crede consilierul premierului că se va modifica inflația în 2026

Consilierul premierului este de părere că inflația va urma un trend descdent în 2026, astfel că în a doua parte a anului viitor va ajunge la 4%. Această scădere ar putea determina și mișcorarea dobânzilor de către Banca Națională.

„Inflația este apropiată de 10% în momentul de față și probabil că va rămâne în zona aceasta lunile următoare. O scădere mai importantă a inflației o să vedem începând cu iulie anul viitor, când din efectul de bază o să avem o scădere semnificativă a inflației. Noi avem o estimare de circa 4% la finalul anului viitor.

Adică inflația ar trebui să scadă semnificativ pe în a doua parte a anului viitor. (…) Va scădea dobânda în momentul în care devine foarte clar că inflația scade semnificativ și noi ne așteptăm să se întâmple lucrul ăsta pe la jumătatea anului viitor, că pe la jumătatea anului viitor, poate trimestrul doi anului viitor să avem o atitudine mai relaxată a BNR în privința inflației, odată ce inflația are începe să scadă semnificativ și să avem primele măsuri de relaxare a politicii monetare”, a explicat economistul.