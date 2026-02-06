B1 Inregistrari!
Politică » Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare

Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare

Iulia Petcu
06 feb. 2026, 12:24
Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare
Sursa Foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Ce verifică autoritatea de concurență în cazul CFR SA
  2. Unde au avut loc inspecțiile și ce rol au companiile implicate
  3. Ce prevede legea concurenței în astfel de situații

Consiliul Concurenței a deschis o investigație amplă care vizează activitatea CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare electrificate din România. Ancheta urmărește posibile practici ce ar fi putut limita concurența pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune.

Ce verifică autoritatea de concurență în cazul CFR SA

Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Concurenței, investigația analizează un posibil abuz de poziție dominantă exercitat de CFR SA în administrarea infrastructurii feroviare electrificate. Autoritatea evaluează dacă anumite comportamente, inclusiv legate de lipsa unor investiții esențiale, ar fi contribuit la menținerea unor bariere tehnice.

Aceste bariere ar fi putut restrânge accesul altor furnizori pe piața energiei electrice de tracțiune, un sector esențial pentru funcționarea transportului feroviar. Investigația are ca scop stabilirea impactului acestor practici asupra concurenței și asupra funcționării corecte a pieței.

Unde au avut loc inspecțiile și ce rol au companiile implicate

În cadrul anchetei, Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și la sediul Electrificare CFR SA. CFR SA administrează infrastructura feroviară, în timp ce Electrificare CFR SA, filială a acesteia, furnizează energia electrică de tracțiune.

Autoritatea subliniază că aceste controale reprezintă o etapă procedurală necesară pentru colectarea documentelor și informațiilor relevante. „Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi urmăresc obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare clarificării situaţiei analizate. Efectuarea inspecţiilor inopinate nu reprezintă o constatare a unei încălcări a legislaţiei în domeniul concurenţei”, precizează instituția.

Ce prevede legea concurenței în astfel de situații

Legislația în domeniu interzice folosirea abuzivă a unei poziții dominante deținute pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia. Sunt vizate fapte anticoncurențiale care pot afecta activitatea economică sau pot produce prejudicii consumatorilor, relatează stiripesurse.ro.

Consiliul Concurenței urmează să stabilească dacă faptele analizate se încadrează în aceste prevederi legale. Momentan, investigația se află într-o etapă incipientă.

