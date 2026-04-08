Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor

Adrian Teampău
08 apr. 2026, 10:40
Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Cum a ajuns Consiliul Concurenței să inițieze investigația
  2. Investigația a ajuns la final

Consiliul Concurenței a finalizat investigația în cazul băncilor suspectate că au mărit dobânzile în pandemie pentru a obține profit din ratele plătite de români. Concluziile cercetării vor fi transmise instituțiilor vizate pentru a formula puncte de vedere. 

O decizie finală cu privire la sancțiunile aplicate băncilor suspectate că au manipulat procedura de formare a dobânzilor prin intermediul ROBOR va fi luată undeva în mai sau iunie.

Cum a ajuns Consiliul Concurenței să inițieze investigația

Investigația a fost declanșată în 2022, într-un moment în care ROBOR înregistra creșteri accelerate, iar costurile creditelor contractate de populație și firme explodau de la o zi la alta. În luna august a anului respectiv, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declara că băncile „au sărit calul” și au dus ROBOR-ul peste dobânda-cheie. În stilu-i caracteristic, șeful BNR nu a luat nici o măsură pentru a veni în sprijinul populației.

Investigația a vizat un număr de zece instituții bancare, respectiv, Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România. Este vorba despre băncile care participă la stabilirea ratei ROBOR, arată Profit.ro

Inspectorii de la Consiliul Concurenței au verificat documente interne, corespondență electronică și comunicații între traderi și departamente de trezorerie. Au fost verificate calculatoarele și telefoanele șefilor de trezorerie, ale dealerilor, dar și ale președinților sau directorilor executivi. Au fost analizate e-mailuri, conversații Whatsapp, dar și mesajele postate pe platforma de comunicare între dealeri, arătau sursele Profit.ro.

Obiectivul urmărit a fost cel de a identifica eventuale înțelegeri între bănci pîn vederea manipulării dobânzilor din piață. Au fost vizate principalele instituții participante la mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR, inclusiv cele mai mari bănci din sistem.

Investigația a ajuns la final

Consiliul Concurenței a finalizat investigația și a elaborat un raport care cuprinde concluziile verificărilor din teren și sancțiunile propuse. Documentul a fost trimis către băncile implicate în stabilirea indicelui ROBOR, iar acestea au la dispoziție 30 de zile să dea răspuns. Ulterior, după analiza opiniilor primite de la instituțiile bancare, Consiliul își va însuși raportul și va lua o decizie.

Se așteaptă ca măsurile să fie adoptate undeva prin mai-iunie, înainte să expire mandatul actualei conduceri a Consiliului. Ținând cont nivelul amenzilor aplicate, calculate ca procent din cifra de afaceri, băncile ar putea fi sancționate cu sute de milioane de euro.

Ar fi o adevărată lovitură pentru sistemul bancar. Aceasta dincolo de problemele de imagine și de încredere cu care se vor confrunta cele zece bănci. Nici BNR și guvernatorul Mugur Isărescu nu vor pica prea bine. De când se află la conducerea Băncii Naționale, Isărescu a manifestat o atitudine binevoitoare față de bănci, refuzând să ia măsuri atunci când acestea au dat dovadă de lăcomie față de clienți.

Citește și...
Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
Politică
Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
Politică
Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Politică
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Politică
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Politică
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului
Politică
Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului
România, în pragul raționalizării carburanților? Răspunsul ferm dat de Nicușor Dan
Politică
România, în pragul raționalizării carburanților? Răspunsul ferm dat de Nicușor Dan
Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
Politică
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
