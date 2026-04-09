Ministerul Transporturilor accelerează tranziția către mobilitate electrică în instituțiile-cheie ale statului. Trei contracte semnate recent vizează achiziții de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii necesare.

Ce presupun noile investiții anunțate

, Ciprian Șerban, a anunțat semnarea a trei contracte de finanțare cu SRI, STS și SPP, instituții esențiale pentru funcționarea statului. Proiectele urmăresc modernizarea flotelor auto prin introducerea vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații de încărcare.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanţare cu Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. Investiţiile, finanţate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziţia de şi dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.”

Finanțarea provine integral din Fondul pentru Modernizare, un mecanism destinat sprijinirii tranziției energetice și reducerii emisiilor în statele membre. Autoritățile consideră că aceste investiții marchează un pas important în direcția alinierii la obiectivele climatice europene.

Tranziția va începe din sectorul public

Oficialul susține că schimbarea trebuie să pornească din interiorul instituțiilor publice, care pot influența comportamentul general al pieței și pot seta standarde clare. În lipsa unui exemplu concret din partea statului, presiunea asupra mediului privat ar rămâne dificil de justificat.

„Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziţia dacă nu dau exemplu”, a scris Ciprian Șerban.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc nu doar reducerea poluării, ci și optimizarea costurilor de operare pe termen lung, în contextul creșterii prețurilor la energie și combustibili.

Ce impact sunt așteptate să aibă aceste proiecte

Potrivit ministrului, investițiile vor contribui la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon și la creșterea eficienței energetice în cadrul instituțiilor implicate. În același timp, acestea ar putea reduce dependența de resursele energetice tradiționale, consolidând autonomia sistemului public.

„În contextul actual, securitatea şi sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investiţiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică. Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiţii cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient şi sustenabil”, a transmis Şerban, potrivit Digi24.