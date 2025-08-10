B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Titus Corlățean a anunțat că va candida la șefia PSD: „USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”

Titus Corlățean a anunțat că va candida la șefia PSD: „USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 23:51
Titus Corlățean a anunțat că va candida la șefia PSD: „USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”
Sentorul PSD Titus Corlățean. Sursa foto: Captură video - Bazar TV

Senatorul social-democrat Titus Corlățean, fost ministru la Justiției și Afaceri Externe, a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al PSD. „USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”, s-a plâns el. Totodată, acesta a negat că ar avea vreo înțelegere cu Victor Ponta. De precizat că Titus Corlățean a fost ministru chiar în Guvernele Ponta.

Cuprins

  • Cum și-a anunțat Corlățean candidatura la șefia PSD
  • Ce reproșuri are Corlățean față de rolul PSD în coaliție

Cum și-a anunțat Corlățean candidatura la șefia PSD

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea partidului social-democrat. Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei. (…)

În clipa de față există o mare de social democrați membri simpatizanți care doresc o schimbare în bine. E un vulcan și oamenii ăștia nu înțeleg ce este sub ei. Va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate”, a declarat Titus Corlățean, la Antena 3 CNN.

El a negat că ar avea o înțelegere cu Ponta și că ar fi avut mai multe întâlniri secrete pentru a-i convinge pe colegii de partid să-l susțină: „Nu, nu facem lucruri în obscuritate. Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului”.

Ce reproșuri are Corlățean față de rolul PSD în coaliție

Titus Corlățean a mai afirmat că la ședința de luni a conducerii PSD trebuie discutate mai multe probleme care provoacă multiple tensiuni „între colegi”.

Acesta a reproșat faptul că PSD nu e consultat înainte să fie luate decizii în coaliție: „S-au acumulat prea multe lucruri. Personal, consider că ar fi rațional să discutăm temele de fond, de exemplu de ce PSD a tăcut în coaliție când s-au luat decizii pe educație, n-a existat nicio consultare. Și cum facem ca PSD în această guvernare să conteze, pentru că, în fapt, USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bolojan: Un efect al majorării TVA va fi o creștere de prețuri / Perioada nu va fi foarte bună, dar corecțiile sunt necesare ca România să nu intre în incapacitate de plată
Politică
Bolojan: Un efect al majorării TVA va fi o creștere de prețuri / Perioada nu va fi foarte bună, dar corecțiile sunt necesare ca România să nu intre în incapacitate de plată
Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
Politică
Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
Politică
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
Politică
CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
Politică
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Politică
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”
Politică
Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”
Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
Politică
Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
Politică
Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
Politică
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
Ultima oră
23:20 - Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)
22:59 - Bolojan: Un efect al majorării TVA va fi o creștere de prețuri / Perioada nu va fi foarte bună, dar corecțiile sunt necesare ca România să nu intre în incapacitate de plată
22:28 - Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
21:56 - Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
21:23 - Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”
20:50 - CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
20:26 - Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
19:55 - Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile: A suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng. Ce a pățit
19:24 - Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
18:52 - Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale