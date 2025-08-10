Senatorul social-democrat Titus Corlățean, fost ministru la Justiției și Afaceri Externe, a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al PSD. „USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”, s-a plâns el. Totodată, acesta a negat că ar avea vreo înțelegere cu Victor Ponta. De precizat că Titus Corlățean a fost ministru chiar în Guvernele Ponta.

Cuprins

Cum și-a anunțat Corlățean candidatura la șefia PSD

Ce reproșuri are Corlățean față de rolul PSD în coaliție

Cum și-a anunțat Corlățean candidatura la șefia PSD

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea partidului social-democrat. Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei. (…)

În clipa de față există o mare de social democrați membri simpatizanți care doresc o schimbare în bine. E un vulcan și oamenii ăștia nu înțeleg ce este sub ei. Va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate”, a declarat Titus Corlățean, la

El a negat că ar avea o înțelegere cu Ponta și că ar fi avut mai multe întâlniri secrete pentru a-i convinge pe colegii de partid să-l susțină: „Nu, nu facem lucruri în obscuritate. Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului”.

Ce reproșuri are Corlățean față de rolul PSD în coaliție

Titus Corlățean a mai afirmat că la a conducerii PSD trebuie discutate mai multe probleme care provoacă multiple „între colegi”.

Acesta a reproșat faptul că PSD nu e consultat înainte să fie luate decizii în coaliție: „S-au acumulat prea multe lucruri. Personal, consider că ar fi rațional să discutăm temele de fond, de exemplu de ce PSD a tăcut în coaliție când s-au luat decizii pe educație, n-a existat nicio consultare. Și cum facem ca PSD în această guvernare să conteze, pentru că, în fapt, USR de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”.