Crin Antonescu: Am o pensioară pe contributivitate. N-am ridicat-o încă, dar o am / Magistrații au sărit în sus la proiectul de lege privind vârsta lor de pensionare. Nu e normal ca ei să se pensioneze la 48 de ani (VIDEO)

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat că, la inițiativa sa, coaliția a depus în Parlament prin care magistrații să iasă la pensie la 65 de ani. Acesta a punctat că ca magistrații să se pensioneze la 48 de ani, „adică atunci când s-au copt”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Crin Antonescu, despre pensionarea magistraților

„Am împlinit 65 de ani, nu am depus și nu depun cerere pentru pensia specială. Am dreptul, dar am zis simbolic că nu, am o pensioară pe contributivitate în vigoare, că am 65 de ani. N-am ridicat-o încă, dar o am.

În legătură cu proiectul, l-am inițiat cumva. N-am calitatea, le-am cerut celor din coaliție. S-a depus un proiect. El privește magistrații că numai ei mai au pensii speciale. Militarii și cu ceilalți sunt pensii de serviciu, parlamentarii s-au rezolvat acum 2 ani. Nu se poate tăia pensia celor care sunt deja în drept, a spus CCR, dar cei care au intrat acum parlamentari nu vor mai avea pentru viitor.

Proiectul a fost înaintat, magistrații și CSM-ul au sărit în sus. În fine, e o discuție, va fi…

Eu nu văd niciun motiv de neconstituționalitate. E o chestiune de echitate, că poți să-i dai cuiva pensie mare, pe contributivitate va avea o pensie bună. Ce mă deranjează pe mine e ieșirea la pensie a unui magistrat la 48 de ani, adică atunci când s-a copt.

Magistrații la 48 de ani sunt numai buni ca să mai stea încă vreo 20 sau, în fine, până la 65 de ani. Au experiență, cunoștințe, tot ce trebuie. Nu sunt milițieni să fugă după hoți, nu sunt soldați să sară la luptă și nu sunt în serviciile speciale, să facă figuri ca James Bond”, a declarat Crin Antonescu.

Întrebat dacă chiar nu sunt deloc magistrați în serviciile secrete, Antonescu a spus: „N-ar trebui să fie”.

Acesta a criticat apoi decizia CCR care a dat undă verde foștilor ofițeri de informații SRI și SIE să ocupe funcții de conducere în tribunale și parchete. Doar cei care au făcut parte din Securitatea comunistă rămân rămân cu interdicția. „Respectăm, dar nu mi se pare în regulă”, a punctat Antonescu.