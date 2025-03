Crin Antonescu spune că nu-l va schimba pe Ciolacu dacă ajunge președinte. Argumentele candidatului

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat, luni, că dacă va ajunge președintele României, nu va căuta să-l schimbe pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, din funcția de premier deoarece nu vrea să încalce Constituția și nici să declanșeze o criză politică.

Antonescu spune că nu-l schimbă pe Ciolacu

„Eu nu sunt Elena Lasconi. Doamna Lasconi a promis asta, dar nu e singura. Au zis şi alţii, şi domnul Ponta. Sunt oameni foarte hotărâţi, care angajează lucruri în faţa cetăţenilor.

Eu nu pot să fac aşa ceva, pentru că, unu la mână, ar însemna să spun că odată ajuns la Cotroceni, în maxim două luni, ca să o citez pe doamna Lasconi, încalc, cel puţin în spirit, Constituţia. Deci ce fac eu ajuns la Cotroceni? Încep să trag sfori ca să folosesc o formulă elegantă, să destabilizez Guvernul, să organizez o moţiune de cenzură, să fac ceva. Nu. Ajuns la Cotroceni, e un Guvern care e în funcţiune, e un Guvern care a fost investit de Parlament şi a cărui activitate o urmăresc, o veghez ca preşedinte, buna funcţionare a instituţiilor statului”, a declarat Crin Antonescu, pentru

Acesta a mai precizat că dacă va avea nemulțumiri în legătură cu activitatea guvernamentală, „cu nişte argumente foarte serioase, le discut cu cei care sunt în Guvern”.

Antonescu neagă că ar avea vreo înțelegere cu Ciolacu

Crin Antonescu a respins apoi speculațiile că ar exista o înțelegere între el și Marcel Ciolacu: „Asta este o speculaţie bazată pe nimic. Privitor la o înţelegere între mine şi Marcel Ciolacu şi Bolojan sau altcineva, că voi menţine acest Guvern, nu am niciun angajament în acest sens. Nu am niciun angajament decât acelea pe care îl fac în faţa cetăţenilor, candidând şi cele pe care mi le impune Constituţia. Nu am niciun fel de obligaţie în acest sens”.