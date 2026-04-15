Sezonul impresionant al Inter îl apropie pe Cristi Chivu nu doar de titlul de campion, ci și de o recompensă pe măsură. are un avans de nouă puncte față de Napoli și doar șase etape rămase din Serie A. Echipa se află într-o poziție extrem de favorabilă pentru câștigarea trofeului. Doar un scenariu dezastruos ar mai putea răsturna situația din clasament.

În acest context, conducerea de pe Giuseppe Meazza a pregătit deja un nou contract pentru antrenorul român. Înțelegerea va fi valabilă până în 2029. Contractul include un salariu de top și atribuții extinse pentru tehnician. Chivu ar urma să preia și rolul de manager, după modelul din Premier League.

Potrivit Gazzetta dello Sport, decizia de a miza pe el, luată în urmă cu zece luni „în mijlocul unei furtuni emoționale”, s-a dovedit inspirată. Publicația notează că, „după un an de căsnicie fericită și confirmări reciproce, odată cu titlul de campion, pentru român va veni și un contract de top”.

Totodată, sursa citată subliniază că românul este foarte aproape de a intra în istoria clubului. Un titlu câștigat chiar din primul sezon este o performanță rară, reușită de doar cinci ori în cei 118 ani de existență ai Inter.