Lovitură importantă pentru Inter. Clubul milanez vrea să-și securizeze viitorul pe banca tehnică și i-a pregătit lui Cristi Chivu o prelungire de contract pe măsură.
Potrivit Gazzetta dello Sport, noul acord vine la pachet cu un salariu de top. Acesta ar urma să ajungă la aproximativ 5 milioane de euro.
Sezonul impresionant al Inter îl apropie pe Cristi Chivu nu doar de titlul de campion, ci și de o recompensă pe măsură. Inter are un avans de nouă puncte față de Napoli și doar șase etape rămase din Serie A. Echipa se află într-o poziție extrem de favorabilă pentru câștigarea trofeului. Doar un scenariu dezastruos ar mai putea răsturna situația din clasament.
În acest context, conducerea de pe Giuseppe Meazza a pregătit deja un nou contract pentru antrenorul român. Înțelegerea va fi valabilă până în 2029. Contractul include un salariu de top și atribuții extinse pentru tehnician. Chivu ar urma să preia și rolul de manager, după modelul din Premier League.
Potrivit Gazzetta dello Sport, decizia de a miza pe el, luată în urmă cu zece luni „în mijlocul unei furtuni emoționale”, s-a dovedit inspirată. Publicația notează că, „după un an de căsnicie fericită și confirmări reciproce, odată cu titlul de campion, pentru român va veni și un contract de top”.
Totodată, sursa citată subliniază că românul este foarte aproape de a intra în istoria clubului. Un titlu câștigat chiar din primul sezon este o performanță rară, reușită de doar cinci ori în cei 118 ani de existență ai Inter.
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter devine din ce în ce mai sigur. Noul contract pregătit de conducere arată clar încrederea totală în tehnicianul român. Actuala înțelegere, care expiră în vara lui 2027, urmează să fie prelungită. Noul acord ar putea fi valabil până în iunie 2029. Oficial, documentele vor indica termenul din 2028.
În același timp, va exista o clauză de prelungire automată pentru încă un an, în funcție de obiective. Odată cu această mutare, salariul lui Chivu va crește considerabil. De la 2,5 milioane de euro pe sezon, acesta ar putea ajunge la aproximativ 5 milioane. Nivelul este unul de top pentru un antrenor aflat la început, dar care a confirmat rapid.
Chiar și așa, el rămâne sub cei mai bine plătiți din Serie A. Antonio Conte conduce clasamentul salariilor cu 9 milioane de euro plus bonusuri la Napoli, în timp ce Massimiliano Allegri câștigă 5,5 milioane la AC Milan.