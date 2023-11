Cristian Păun: Circa 120 de miliarde e impactul bugetar al creșterilor de pensii de anul viitor. E enorm! Nu avem acești bani (VIDEO)

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat joi, pentru B1 TV, că din cifrele prezentate chiar de Guvernul PSD – PNL, impactul bugetar al de anul viitor este absolut uriaș. Amintim că PSD a promis, prin vocea premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, o majorare de aproape 14% de la 1 ianuarie 2024, prin indexare cu inflația, și o alta , de la 1 septembrie 2024, prin recalculare conform noii legi a pensiilor. De precizat că 2024 e an electorat cu patru rânduri de alegeri.

De altfel, și alți economiști că pur și simplu nu sunt bani pentru aceste creșteri de pensii, mai ales că România deja de anul acesta se confruntă cu un deficit bugetar uriaș, fiind în incapacitatea de a se menține în ținta de deficit, iar anul viitor această țintă ce trebuie respectată coboară și mai mult. Situația a stârnit în ședința Guvernului de joi.

Cristian Păun, despre impactul bugetar al creșterii pensiilor

„Ar trebui să ne gândim la cifre, cifrele nu sunt deloc îmbucurătoare. Pentru majorarea de 14% (cea promisă de la 1 ianuarie) e nevoie de undeva la 16 miliarde în plus, asta înseamnă 3 miliarde de euro, adică 300 de kilometri de autostradă. Asta ca să vă faceți o imagine corectă asupra dimensiunii problemei vizavi de sistemul public de pensii.

Din ce am văzut în cifre, majorarea care ar trebui să se întâmple din septembrie anul viitor, acel 40% pe medie – și aici e o discuție, că am văzut că media înseamnă 1% pentru unele pensii, probabil cele mari, și 80% pentru pensiile mici și foarte mici, probabil cele sociale pentru care nu s-a cotizat suficient 35 de ani – acolo am văzut 33 de miliarde pe lunile septembrie – decembrie, deci pe 4 luni. Înmulțiți cifra asta cu 3, adică 4 luni ori 3, și vedem că mai adăugăm încă 100 de miliarde numai prin acea lege a pensiilor care face corecția din septembrie.

Vorbim undeva la 120 de miliarde în plus, . 120 de miliarde, pe cifrele comunicate de Guvern, adică undeva la 20 și ceva de miliarde de euro. E enorm, din punctul meu de vedere e enorm”, a declarat profesorul de economie, pentru B1 TV.

Cum ar trebui începută cu adevărat reforma sistemului de pensii

Cristian Păun a mai afirmat că guvernanții demonstrează astfel că nu înțeleg cum ar trebui reformat sistemul de pensii, apoi a explicat cum ar trebui începută această reformă.

„Asta arată că noi nu înțelegem ce trebuie făcut cu adevărat pentru acest sistem public de pensii.

Tot spun că trebuie echilibrat modul în care se formează pensia și trebue să începem de la cei care intră în câmpul muncii acum, tinerii ăștia de 20 de ani. Trebuie ca o treime din pensia lor să se formeze pe Pilon 1, o treime pe Pilon 2 și restul pe pilonul 3 și așa mai departe, cu facilități fiscale pe toate piloanele acestea. Asta trebuie să fie normalitatea dacă vrem într-adevăr să garantăm o pensie acestor tineri care intră în câmpul muncii.

Să știți că și acesta e un motiv pentru care se pleacă din România, mai ales la nivelul tinerilor, că nu văd o perspectivă”, a mai afirmat profesorul de economie Cristian Păun, pentru B1 TV.