Acasa » Politică » Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa clasei politice, în contextul crizei bugetare: “România este acum în situația din anii ’80″(VIDEO)

Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa clasei politice, în contextul crizei bugetare: “România este acum în situația din anii ’80″(VIDEO)

George Lupu
12 aug. 2025, 23:10
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa clasei politice, în contextul crizei bugetare: “România este acum în situația din anii ’80(VIDEO)
Foto: Hepta/MMA / Vlad Stan.

Gazetarul și scriitorul Crsitian Tudor Popescu a criticat dur, marți seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, modul în care actuala clasă politică gestionează criza bugetară în care s-a afundat România.

Declarațiile lui Cristian Tudor Popescu

  • Sorin Grindeanu, „știuca lui Dragnea”
  • Cine suportă nota de plată a actualei crize
  • România de acum, într-o situație similară cu România din anii ’80
  • Cristian Tudor Popescu: „Acest PSDNL nu este reformabil”

Gazetarul l-a criticat dur pe Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai nepopulari politicieni în momentul de față”, acuzându-l de lipsă de talent în a juca „ipocrizia și fățărnicia” pe scena politică.

Cristian Tudor Popescu a rememorat începuturile lui Grindeanu în funcția de premier, despre care a spus că a fost plantat de Liviu Dragnea și implicat în adoptarea controversatei Ordonanțe 13.

Sorin Grindeanu, „știuca lui Dragnea”

Într-o metaforă ironică, Popescu l-a comparat pe Grindeanu cu „știuca lui Dragnea”, pe care a descris-o ca pe „un prădător lacom, feroce”, sugerând că acesta vânează șefia partidului „pe termen lung”.

“Mai întâi i-am spus “știuca lui Dragnea”. După care, puteți găsi niște poze în care se găsesc toate cele trei personaje, adică Grindeanu, Dragnea și știuca. Domnul Grindeanu a fost plantat premier de către domnul Drganea, a fost participant la Ordonanța 13, iar după ce a fost dat afară din funcția de premier tot de Dragnea nu a fost aruncat în închisoare sau pe stradă sau la muncă în folosul comunității. A fost trimis în mănosul post de la ANCOM. De unde ridica o pălărie de bani. Domnul Grindeanu a știut să unduiască, așa văd eu, în PSD și în politica romnească, astfel încât a ajuns acum staroste al partidului în perioada asta.

Mai e un element. Să îi spunem imaginea buco-facială a domnului Grindeanu, care pe mine mă duce cu gândul la această știucă. Are o capacitate deosebită. Mușchii mimici din jurul gurii domnului Grindeanu sunt foarte puternici. Nu știu dacă s-a antrenat în direcția asta, dar poate să realizeze multe cu gura, în toate direcțiile domnul Grindeanu.

De asemenea, știuca este un pește răpitor prin excelență, un prădător, lacom, feroce. I se mai spune și rechinul de apă dulce. Domnul Grindeanu vânează acum șefia pe termen lung a PSD-ului, pe care o așteaptă de mult.

Domnul Grindeanu este detestat de foarte multă lume. Este unul dintre cei mai nepopulari politicieni în momentul de față pentru că joacă foarte prost ipocrizia, fățărnicia. Trebuie să ai talent pentru așa ceva. Domnul Grindeanu nu are talent nici măcar la fățărnicie. E neconvingător”.

România de acum, într-o situație similară cu România din anii ’80

De asemenea, Cristian Tudor Popescu a comparat situația economică a României din prezent cu cea din anii ’80, din perioada lui Nicolae Ceaușescu.

Potrivit gazetarului, guvernanții din ultimele decenii au acumulat datorii uriașe, mascând permanent problemele prin împrumuturi succesive:

“România este acum în situația din anii ’80, când Nicolae Ceaușescu îndatorase statul român cu sume impresionante cu miliarde de dolari, care la un moment dat a trebuit să fie dați înapoi.

Statul se îndatorase pentru investițiile lui Ceaușescu care credea că o să facă România una dintre cele mai mari industrii, economii de pe glob, cu aceste investiții făcute cu bani de la FMI, de la Banca Mondială, de la organisme internaționale, tovarășul Ceaușescu a reușit să bage România într-un colaps economico-financiar ca ăsta în care este acum și în care a fost băgat de cei aflați la guvernare, nu numai echipa de până în noiembrie, de-a lungul timpului. S-au acumulat datoriile, traiul pe veresie în România s-a acumulat de la un an la altul.

România nu a funcționat în mod capitalist profitabil niciodată în acești 35 de ani. Politicienii au reușit să mascheze mereu. Au rostogolit datoriile. Ai o datorie și te împrumuți la colegi să o plătești, după care te împrumuți la alții ca să îi plătești pe cei de dinainte. Asta a fost o datorie rostogolită 35 de ani și acum a venit scadența”.

Cine suportă nota de plată a actualei crize

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, la fel ca în anii ’80, în prezent cei care suportă situația creată sunt simplii cetățeni:

“Până acum nu a suportat nomenclatura actuală, care nu este dintr-un singur partid, e din două sau poate chiar din trei, dar tot nomenclatura este și care deocamdată nu suportă.

Apar la suprafață aceste găuri din cașcavalul românesc, care îl fac șvaițer. În clipa în care mai apare o afacere ca aceea cu microbuzele, despre care se discută în momentul de față, afacerea Nordis, afacerea cu finuțul, afacerea cu o grămadă de lucruri care apar, eu mă gândeasc la un singur lucru: dacă astea sunt cele care apar, nu prin investigațiile Corpului de Control al ministrului, pe care l-a trimis acum domnul Pîslaru de la Fonduri Europene, ci prin investigațiile jurnaliștilor, ei sunt cei care găsesc aceste găuri în cașcaval, roase de șobolani, deci gândindu-ne câte mai sunt de felul acesta pe care presa nu le-a descoperit încă și pe care organismele de control ale Guvernului slabe șanse să le găsească.

De ce? Pentru că – paralela cu anii ’80 –  avem aceeași problemă”.

Cristian Tudor Popescu: „Acest PSDNL nu este reformabil”

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, actualele partide aflate la guvernare sunt de nereformat, așa cum în trecut nici PCR nu a putut să se reformeze:

“Partidul Comunist Român nu se putea reforma. Ca și Biserica, PCR nu se reformează. Se pot produce schisme, deviații în interior, dar reformare niciodată. La fel, aceste partide, PSD și PNL, în principal, USR-ul mai puțin pentru că au fost puțin timp la guvernare, acest PSDNL nu este reformabil. Asta este problema ca și PCR din anii ’80.

Ce se așteaptă acum? Să se reformeze pe ei înșiși?! Toate afacerile astea murdare, hoțiile astea care apar la suprafață sunt hoții de partid și acum așteptăm ca partidele să se învinuiască pe ele însele și să reformeze toate astea, să stopeze furturile. Cum credeți că se va întâmpla asta?”.

Vezi mai jos video cu intervenția completă a lui Cristian Tudor Popescu în emisiunea „News Pass”

