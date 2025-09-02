B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”

Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”

George Lupu
02 sept. 2025, 13:24
Cristian Tudor Popescu: Bolojan refuză un fake ceaușist
Cristian Tudor Popescu satirizează episodul în care Dumitru Buzat a luat mită: Guzganul gălbejit a fost prins cu mâța-n sac

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat măsurile cerute de premierul Ilie Bolojan privind reducerile de personal din administrațiile locale prezentate în conferința de presă de marți.

Cuprins

  • Ce spune Cristian Tudor Popescu despre reducerile de personal din administrație
  • Ce a declarat Ilie Bolojan

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre reducerile de personal din administrație

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, „Bolojan refuză un fake ceaușist”.

„Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan.

Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake.

Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist. Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%. Și nu trimite astfel niște mii de oameni în șomaj, căci firmele private din România, care nu existau pe vremea lui Ceaușescu, iar șomajul exista mascat, au mare lipsă de forță de muncă.

Primăriile trebuie să fie spre folosul cetățenilor, nu al angajaților plantați de găști politice să ia o leafă. E un adevăr care nu va putea fi șters nici dacă Bolojan ar fi înlăturat”, a scris CTP pe Facebook.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți în cadrul unei conferințe de presă că pachetul de reformă a administrației locale avea trei direcții importante. Două dintre acestea au fost agreate de către coaliție: creșterea capacitățiia dministrative și descentralizarea.

Pe de altă parte, pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a semnalat faptul că o reducere în administrație înseamnă tăieri de posturi la nivelul celor care sunt ocupate, nu doar aprobate la nivel central:

„Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administrație înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care sunt efectiv ocupate în administrația din România. Asta înseamnă reducere, celelalte elemente sunt date de organizare”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, reduceri cu 25%, așa cum prevedea inițial proiectul legislativ, înseamnă că nu este atins niciun post ocupat.

