Cristian Tudor Popescu vine cu clarificări după ce l-a lăudat pe Crin Antonescu: „Eu nu am scris că este favorit, nu am scris nici măcar că îl voi vota”

Gazetarul și scriiorul Cristian Tudor Popescu a revenit cu explicații după ce duminică a lăudat discursul lui Crin Antonescu de la Congresul PSD. Într-o intervenție pentru B1 TV, Cristian Tudor Popescu a precizat că el nu a spus că îl va vota pe candidatul comun al coaliției de guvernare, așa cum s-a interpretat în spațiul public:

“Eu nu am scris că este favorit, nu am scris nici măcar că îl voi vota. Am scris că domnul Crin Antonescu este votabil. Am scris că după ce i-am văzut performanța de ieri, discursul de la Congresul PSD, după 10 ani de absență din politică, timp după care îmi puneam întrebarea dacă mai este Crin Antonescu capabil de niște acte politice puternice, coerente, convingătoare. Iată că este! Asta am constatat, am spus că este un discurs inteligent și luminos. Spuneam că prin această apariție, Crin Antonescu m-a convins că poate să lupte cu candidații anti-europeni. Nu o să îi mai numesc suveraniști niciodată de acum înainte, este un termen total nepotrivit. Asta am spus, că poate să lupte și că poate să fie un președinte care poate să aducă dialogul, care poate să aducă cooperarea în viața politică între președinte și Guvern, între președinte și partidele poliice. Din partea cealaltă, de pildă din partea lui Georgescu Maglavit am auzit puhoaie de amenințări în ultima vreme la adresa tuturor instituțiilor din România, începând cu CCR, continuând cu serviciile de informații, Guvernul, președintele. Pe toată lumea amenință acest domn”.

Cristian Tudor Popescu a subliniat că își va păstra criteriul de vot folosit la alegerile precedente. De asemenea, a explicat ce a vrut să transmită când a zis că Crin Antonescu a avut un discurs: “inteligent și luminos”:

“Criteriul meu de vot va fi ca și în precedentele alegeri prezidențiale din toamnă, îl voi vota pe acel candidat pro-european care are cele mai mari șanse, voi face și eu niște socoteli atunci înainte de a vota, să îi învingă pe candidații anti-europenilor.

Spuneam că discursul lui Crin Antonescu mi s-a părut inteligent și luminos. De ce am folosit acești termeni? Pentru că am văzut, mai întâi prin comparație, cu dezgustătoarea campanie electorală precedentă, în care PSD și PNL și-au aruncat unii altpra lături, s-au insultat în toate felurile, s-au blestemat, nici nu știu la ce ar fi putut să recurgă mai mult în această campanie, cu rezultatele care s-au văzut. Crin Antonescu a venit acum prin comparație la ce am văzut la precedentele alegeri prezidențiale, discursul lui Crin Antonescu este literalmente luminos. Este un disccurs de unificare, de dialog și cooperare. Crin Antonescu și-a păstrat expresivitatea în disccurs, penetranța, de aceea am spus, spre surprinderea mea plăcută, de aceea am zis că Crin este mai bun decât a fost în tinerețe. A venit acum cu idei mai sănătoase.

Ce spuneam eu despre domnul Antonescu în 2014, când s-a retras din cursa prezidențială, în fața lui Klaus Iohannis care a devenit candidatul unic al dreptei? Spuneam așa, atunic la Digi24: cariera politică a domnului Antonescu s-a sfârșit în 2012. Până a prelua acel interimat la președinția României, domnul Antonescu era un candidat valabil, un politician cu un grad de încredere apreciabil în ochii publicului. Practic, după acel interimat, Crin Antonescu a încetat să mai fie unc andidat credibil. Discursul său s-a degradat constant, a devenit din ce în ce mai găunos, mai politicianist, mai lipsit de substanță. Gesturile sale politice au fost uneori chiar iraționale, greșeli, gesturi smucite, declarații sărite din baie. La ce mă refeream la interimat? Atunci, Crin Antonescu, într-un discurs uriaș, în fața unei mulțimi de oameni, în aer liber a spus, chiar înainte de votul pentru suspendarea lui Traian Băsescu, la referendum, a spus textual așa: Ori tu, ori eu! Dacă 9 milioane de români în lumină, 9 milioane de români drepți nu îl vor alunga pe Traian Băsescu eu vă dau cuvântul meu de onoare că ies din politică. Și s-a masturbat apoi cu cuvântul său de onoare pentru că nu a ieșit din politică în 2012, a ieșit în 2014”.

Cristian Tudor Popescu a ținut să precizeze că a avut atât critici, cât și momente de laudă la adresa lui Crin Antonescu:

“Eu am avut critici nu puține cu privire la activitatea și discursurile de atunci ale domnului Crin Antonescu, am avut și momente de laudă, atunci când Crin Antonescu era mult mai puțin cunoscut, de exemplu în 2006, când PNL, sub conducerea lui Tăriceanu a votat retragerea peste noapte a trupelor române din Irak. Singurul care s-a opus fățiș atunci a fost Crin Antonescu. După cum vedeți, bune și rele, lumini și umbre”.