Cristina Prună (USR): Candidaturile PSD-PNL în București sunt neserioase. Unii candidați nici nu prea știu ce au făcut în viața lor / Nici dl Cîrstoiu pare că nu înțelege ce caută în postura aceasta (VIDEO)

Deputata USR Cristina Prună a declarat luni, pentru B1 TV, că PSD și PNL au candidaturi „neserioase” la primăriile din București. Nici măcar Cătălin Cîrstoiu, candidatul la Primăria Generală, nu pare să știe ce caută în postura aceasta.

Prună a mai ținut să precizeze că, spre deosebire de PSD și PNL, pentru aceste alegeri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Prună (USR), despre candidații PSD-PNL la alegerile din București

„Candidaturile acestea sunt susținute împreună de PSD și PNL sub pretextul că, vezi Doamne!, ne scapă de extremiști. Dar cine sunt extremiștii?

Sunt niște candidaturi neserioase cu oameni care nu știu… de unii nici nu prea știu ce au făcut în viața lor. De pildă, dl Vigheciu am aflat de curând că candidează la Sectorul 5 și trei ani eu m-am tot plimbat prin Sectorul 5, și am vorbit cu oamenii, și am susținut candidatura lui Alexandru Dimitriu, colegul nostru.

Par niște candidaturi neserioase, inclusiv cea a dlui Cîrstoiu. Dl Cîrstoiu se miră azi de ce sunt șantiere pe străzile Bucureștiului. Au fost și acum un an, și acum doi ani, trebuie intrat în subteran, trebuie schimbate conducte. ce caută în postura asta de candidat.

Și da, alegerile se câștigă în stradă, dar de pildă (…) pe dna Firea n-am văzut-o în stradă și pare total nepreocupată de această candidatură.

Sigur, nu e problema mea. Să-și gestioneze candidații cum vor. Noi suntem în stradă, vorbim cu oamenii, strângem semnături pe bune, așa se face campanie până la urmă”, a declarat deputata USR Cristina Prună, pentru B1 TV.