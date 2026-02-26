B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”

Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”

Ana Maria
26 feb. 2026, 14:33
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
Sursa foto: Partidul Naținal Liberal/Facebook

Criză în coaliția de guvernare! Tensiunile ating un nou nivel, după ce Partidul Național Liberal a reacționat ferm la declarațiile lui Sorin Grindeanu, privind organizarea unui vot intern în PSD care ar putea viza inclusiv schimbarea premierului Ilie Bolojan.

Liberalii transmit că actualul prim-ministru beneficiază de sprijin total din partea partidului, iar orice discuție despre înlocuirea acestuia este exclusă.

Criză în coaliția de guvernare! De ce acuză PNL un „șantaj politic” din partea PSD

Reacția PNL vine după interviul acordat de Sorin Grindeanu publicației G4Media, în care liderul social-democrat a anunțat intenția organizării unui referendum intern în partid.

Într-un comunicat oficial, liberalii susțin că astfel de declarații amplifică tensiunile în coaliția de guvernare și creează incertitudine politică într-un moment considerat crucial pentru stabilitatea economică.

PNL afirmă că declarațiile liderului PSD „contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României”.

Ce spune PNL despre susținerea premierului Ilie Bolojan

Liberalii transmit clar că mandatul premierului nu este negociabil și resping categoric ideea unei schimbări la vârful Executivului.

În comunicatul publicat pe Facebook, partidul subliniază:

„PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă.”

Totodată, formațiunea politică anunță că va continua lucrul la proiectul de buget și solicită PSD să își clarifice rapid poziția politică înaintea următoarelor discuții din coaliție.

Criză în coaliția de guvernare! Ce impact ar putea avea disputa asupra bugetului României

Potrivit liberalilor, actualul context politic coincide cu o perioadă esențială pentru construcția bugetului de stat și pentru menținerea disciplinei fiscale.

PNL susține în comunicat: „Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice.”

Partidul avertizează că orice conflict politic intern riscă să afecteze reformele asumate și stabilitatea economică.

Ce decizie pregătește PSD privind coaliția

Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații vor decide prin vot intern dacă doresc continuarea guvernării cu Ilie Bolojan în funcția de premier sau dacă preferă o altă variantă propusă de PNL.

De asemenea, consultarea internă ar urma să stabilească și dacă PSD vrea menținerea alianței guvernamentale alături de USR.

Criză în coaliția de guvernare! Ce avertisment transmite PNL partenerilor de guvernare

Liberalii spun că modificarea acordului politic ar putea avea consecințe directe asupra colaborării dintre partide.

În comunicatul publicat pe Facebook, PNL precizează: „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”.

PNL solicită PSD să decidă rapid dacă rămâne parte activă a guvernării sau adoptă o poziție de opoziție.

Ce comunicat a transmis PNL după declarațiile lui Grindeanu

Redăm, mai jos, comunicatul integral al PNL, publicat pe Facebook.

PNL a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații care contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României.

Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice. Trebuie să menținem disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar.
Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie. În aceeași măsură, putem spune că stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați. Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului.
Din aceste motive, PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă.”, a transmis PNL.

Ce a mai transmis PNL

PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să își clarifice de urgență poziția. PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit.
PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui.
În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”, a conchis PNL.
Tags:
Citește și...
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Politică
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Politică
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
Politică
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Politică
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Politică
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Politică
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
Politică
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Politică
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Ultima oră
16:32 - Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
16:24 - Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
16:16 - Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
15:54 - Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
15:39 - Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
15:21 - Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
15:20 - Alertă pe Dunăre! Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani și continuă să crească
15:18 - Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
15:11 - Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
15:10 - ȘOCANT: 500.000 de sesizări pentru pornografie infantilă au ajuns din SUA în România, în ultimii zece ani. 100.000 sunt încă în lucru la DIICOT