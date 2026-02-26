Criză în coaliția de guvernare! Tensiunile ating un nou nivel, după ce Partidul Național Liberal a reacționat ferm la declarațiile lui Sorin Grindeanu, privind organizarea unui vot intern în PSD care ar putea viza inclusiv schimbarea premierului Ilie Bolojan.

Liberalii transmit că actualul prim-ministru beneficiază de sprijin total din partea partidului, iar orice discuție despre înlocuirea acestuia este exclusă.

Criză în coaliția de guvernare! De ce acuză PNL un „șantaj politic” din partea PSD

Reacția PNL vine după interviul acordat de Sorin Grindeanu publicației , în care liderul social-democrat a anunțat intenția organizării unui referendum intern în partid.

Într-un comunicat oficial, liberalii susțin că astfel de declarații amplifică tensiunile în coaliția de guvernare și creează incertitudine politică într-un moment considerat crucial pentru stabilitatea economică.

PNL afirmă că declarațiile liderului PSD „contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României”.

Ce spune PNL despre susținerea premierului Ilie Bolojan

Liberalii transmit clar că mandatul premierului nu este negociabil și resping categoric ideea unei schimbări la vârful Executivului.

În comunicatul publicat pe Facebook, partidul subliniază:

„PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă.”

Totodată, formațiunea politică anunță că va continua lucrul la proiectul de buget și solicită PSD să își clarifice rapid poziția politică înaintea următoarelor discuții din coaliție.

Criză în coaliția de guvernare! Ce impact ar putea avea disputa asupra bugetului României

Potrivit liberalilor, actualul context politic coincide cu o perioadă esențială pentru construcția bugetului de stat și pentru menținerea disciplinei fiscale.

PNL susține în comunicat: „Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice.”

Partidul avertizează că orice conflict politic intern riscă să afecteze reformele asumate și stabilitatea economică.

Ce decizie pregătește PSD privind coaliția

Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații vor decide prin vot intern dacă doresc continuarea guvernării cu Ilie Bolojan în funcția de premier sau dacă preferă o altă variantă propusă de PNL.

De asemenea, consultarea internă ar urma să stabilească și dacă PSD vrea menținerea alianței guvernamentale alături de USR.

Criză în coaliția de guvernare! Ce avertisment transmite PNL partenerilor de guvernare

Liberalii spun că modificarea acordului politic ar putea avea consecințe directe asupra colaborării dintre partide.

În comunicatul publicat pe Facebook, PNL precizează: „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”.

PNL solicită PSD să decidă rapid dacă rămâne parte activă a guvernării sau adoptă o poziție de opoziție.

Ce comunicat a transmis PNL după declarațiile lui Grindeanu

Redăm, mai jos, comunicatul integral al PNL, publicat pe Facebook.

„PNL a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații care contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României.