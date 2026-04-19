Criza politică din România. Buzoianu susține epurarea directorilor PSD din instituțiile publice (VIDEO)

Adrian Teampău
19 apr. 2026, 20:40
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Diana Buzoianu susține epurarea pesediștilor
  2. Minstrul Mediului vorbește despre reforme

Diana Buzoianu este de părere că directorii PSD din instituțiile publice ar trebui înlocuiți dacă social-democrații ies de la guvernare. În opinia ei, epurarea acestora este necesară deoarece ar sabota „reformele”.

Diana Buzoianu susține epurarea pesediștilor

Ministrul Mediului a comentat despre criza politică care se prefigurează după votul social-democraților din consultarea internă de luni, 20 aprilie. Oficial, PSD va cere înlocuirea lui Ilie Bolojan de la conducerea guvernului amenințând că, în caz contrar, va părăsi coaliția de guvernare. Diana Buzoianu acuză o iresponsabilitate din partea social-democraților o astfel de decizie.

Într-o intervenței în emisiunea Special cu Nadia Ciurlin, ea a declarat că ieșirea social-democraților din guvern va trebui să aducă după sine și epurarea social-democraților care dețin funcții de conducere în administrație.

„În primul rând, eu cred că dacă PSD va face acest pas săptămâna viitoare, va fi o iresponsabilitate. Și eu cred că criza aceasta creată de PSD la București de fapt se va resimți în fiecare casă din România. Și bineînțeles că ideal ar fi ca PSD să se trezească în ultimul ceas și măcar să fie responsabil. Dar dacă nu face asta, ideea că rămân în continuare să saboteze instituțiile din subordine… Nu știu dacă este neapărat cel mai corect lucru care se poate întâmpla în perioada imediat următoare. Dar, repet, nu au fost încă discuții. Asta este doar părerea mea personală”, a declarat Buzoianu.

Minstrul Mediului vorbește despre reforme

Întrebată dacă va urma un val de concedieri în instituțiile publice, a simpatizanților social-democrați, Diana Buzoianu a spus că va fi vorba doar de schimbarea șefilor. În opinia sa, ar trebui să rămână doar cei care vor să facă reforme. Ea a insistat că există suficienți specialiști care să-i înlocuiască pe social-democrați în cazul în care s-ar ajunge la concedieri.

„În România există foarte mulți specialiști, foarte mulți specialiști care în ultimii ani de zile au fost dați la o parte fix de oamenii care trebuiau să fie puși acolo politic. Problema nu este să găsești oamenii care să își asume un lider și până aceste instituții. Problema este că de cele mai multe ori oamenii aceștia nu că nu au fost susținuți, ci au fost ei chiar dați la o parte. Deci asta este perspectiva.

Eu vă spun că indiferent de cine rămâne acolo, poate să rămână și de la PSD în continuare în anumite instituții, dar atâta timp cât livrați reforme, cât au niște, pentru că nu mai poți în același timp să fii și în opoziție, să fii și la guvernare, să vii că vrei să blochezi toate reformele, dar în același timp să zici că vrei niște pachete care sunt absolut fabuloase pentru România. Nu merg toate lucrurile astea împreună. Trebuie să-ți alegi o cale. Sigur, dar asta este până la urmă alegerea dumnealor”, a subliniat Buzoianu.

Soluția lui Grindeanu la criza politică. Ce urmează după retragerea sprijinului pntru premierul Bolojan
Politică
Soluția lui Grindeanu la criza politică. Ce urmează după retragerea sprijinului pntru premierul Bolojan
Criza politică se mută în Piața Victorie. Miting de susținere pentru Ilie Bolojan
Politică
Criza politică se mută în Piața Victorie. Miting de susținere pentru Ilie Bolojan
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Iranul nu confirmă participarea UPDATE
Politică
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Iranul nu confirmă participarea UPDATE
Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
Politică
Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
Politică
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
Bogdan Ivan avertizează că efectele războiului din Orient vor dura luni întregi. Cum va resimți România această criză
Politică
Bogdan Ivan avertizează că efectele războiului din Orient vor dura luni întregi. Cum va resimți România această criză
Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
Politică
Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
Politică
Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
Politică
BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
Politică
Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
Soluția lui Grindeanu la criza politică. Ce urmează după retragerea sprijinului pntru premierul Bolojan
Alegeri legislative în Bulgaria. Avans semnificativ pentru coaliţia fostului președinte Rumen Radev (Exit Poll)
Tragedie pe o șosea din Suceava. Motociclist de 17 ani lovit mortal de un vehicul
„Moartea ascultă povești". Volum de proze scurte lansat de sociologul Bruno Ștefan
Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi
Ununea Europeană se pregătește pentru criza carburanților pentru avioane. Războiul din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea
Criza politică se mută în Piața Victorie. Miting de susținere pentru Ilie Bolojan
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Iranul nu confirmă participarea UPDATE
Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE