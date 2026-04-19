Criza politică se mută în stradă, după ce mai mulți susținători ai actulului premier, , au anunțat un în favoarea acestuia. Manifestația este programată să se desfășoare de la ora 18.00.

Criza politică se mută în Piața Victoriei

În vreme ce desfășoară la Parlment consultarea internă pentru a stabili dacă partidul va mai continua în actuala coaliție, cu Ilie Bolojan, criza politică se mută în stradă. Mai mulți susținători ai premierului au organizat, pe platformele sociale, un miting în favorea acestuia. Evenimentul urmează să se desfășoare în Piața Victoriei.

Actrița Oana Pellea a distribuit pe rețelele de socializare anunțul de convocare, iar alți influenceri și internauți l-au redistribuit.

Pe Facebook a fost creat și un grup destinat simpatizanților, intitulat „Susținem Ilie Bolojan”. Aici s-au înscris peste 30.000 de membri, care își propun să distribuie informații, opinii și inițiative legate de activitatea acestuia.

Conflictul din coaliție a escaladat pe fondul măsurilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Social-democrații îi reproșează premierului stilul dictatorial de conducere, care nu ține seama de opiniile partenerilor de coaliție. Totodată, aceștia acuză eșecul politicilor de austeritate și lipsa reformelor reale, precum reorganizarea administrativ-teritorială cu care premierul, a declarat public, nu este de acord.

Bolojan refuză să renunțe la scaun

Deși și aliatul său USR acumulează undeva în jurul a 25%, Ilie Bolojan refuză să renunțe la scaunul de premier, semn că actuala criză politică se va prelungi. El invocă presupuse reforme pe care spune că intenționează să le implementeze și spune că ar fi deranjat interese obscure.

„Probabil că ei ar dori un prim-ministru marionetă”, a mai spus Bolojan.

În condițiile în care premierul se cramponează de putere, lipsit de sprijinul PSD, există suspiciuni că PNL va căuta o apropiere de AUR, partid care trece printr-o transformare, prin promovarea lui Petrișor Peiu și a lui Dan Dungaciu, în prim-plan. De altfel, mai multe voci din PNL s-au pronunțat în favorea unei colaborări parlamentare cu partidul extremist.

Cei care s-au exprimat public în favoarea unei astfel de colaborări, cu diferite prilejuri, invocând susținerea de care se bucură AUR în rândul alegătorilor, doi colaboratori importanți ai lui Ilie Bolojan, primarul general Ciprian Ciucu și șeful senatorilor peneliști Daniel Fenechiu.