Criza politică se adâncește, coaliția pare tot mai fragilă, iar economia apasă puternic pe buzunarele românilor. În acest decor tensionat, o declarație venită din PSD a stârnit reacții dure și ironii pe măsură.

„Noi ăștia săraci”, mesajul care a aprins reacțiile

În plină dispută politică despre viitorul guvernării, europarlamentarul PSD i-a transmis un mesaj lui . Formularea aleasă a fost însă cea care a eclipsat complet restul discursului.

„Ilie Bolojan trebuie să plece! Eu am un vot și eu pentru data de 20. Voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. În momentul în care domnul Bolojan dorește să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi.

Guvernarea este despre oameni și pentru oameni. Pe stradă îmi spuneau mie oameni: ‘Domnule, dar trebuie să înțeleagă domnul Bolojean că vrem să trăim și noi aceștia săraci’”, spune Manda.

Pentru mulți, replica a sunat cel puțin bizar venind din partea unui politician cu venituri consistente și mai multe proprietăți trecute în declarațiile oficiale.

Cum arată „sărăcia” descrisă de liderul PSD

Claudiu Manda câștigă aproximativ 40.000 de lei lunar din poziția de europarlamentar. Tradus anual, suma se apropie de 100.000 de euro.

În declarațiile de avere apar mai multe proprietăți, inclusiv un conac monument istoric de 332 de metri pătrați. Politicianul mai deține locuințe în Dolj, Craiova, București și un apartament cumpărat la Bruxelles.

Ca orice român plecat la muncă în străinătate, liderul social-democrat nu a ales chiria. Și-a cumpărat locuință, evaluată în material la aproape 400.000 de euro.

Ce alte controverse îl urmăresc

În calitate de europarlamentar, Claudiu Manda s-ar fi remarcat prin absențe la vot. Nu tocmai categoria la care politicienii se laudă des. În clasamentul europarlamentrilor cu cea mai mare absență la vot, Manda ocupă locul doi, întrecut de un europarlamentar grec care nu putea veni la muncă din cauza faptului că se află la închisoare din 2021.

Claudiu Manda a bifat și o vizită la , într-un dosar legat de influența exercitată în favoarea unui coleg de partid. Cazul viza numirea șefului de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, episod care a alimentat și mai mult percepția de joc politic în cerc închis.

„La noi la Dolj există o vorbă: dacă nu poți, te ajutăm; dacă nu știi, te învățăm; dacă nu vrei, te schimbăm”, mai spune europarlamentarul.

Sărăcia PSD: accesorii de lux și coincidențe fericite

În același registru în care discursul despre „traiul greu” circulă lejer prin conferințe, realitatea din jurul unor lideri social-democrați pare să spună o poveste ușor diferită.

Manda nu are un ceas de 33.000 de lei, ci două achiziționate în 2019, iar colegul său apare și el în discuții publice legate de un ceas estimat la 90.000 de euro, deși acesta susține o valoare mult mai mică.

În peisaj intră și directorul CFR numit de Grindeanu, asociat cu un ceas de aproape 100.000 de euro, dar și ministrul Agriculturii, surprins cu o valiză de 5.000 de euro, explicată drept cadou.

Șeful ITM București completează imaginea cu un bolid de peste 300.000 de euro, deși venitul declarat rămâne în jurul a 2.000 de euro lunar, toate acestea conturând un peisaj în care „sărăcia” pare mai degrabă o chestiune de perspectivă decât de cont bancar.