Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a transmis marți seară, că în contextul dificil pe care îl traversează România este nevoie de solidaritate din partea tuturor categoriilor profesionale, inclusiv a magistraților.

Ce a spus Cseke Attila despre pensiile magistraților

Reacția vine după ce judecătorii din București și din alte orașe au anunțat suspendarea activității în semn de protest față de modificările pregătite de coaliția de guvernare privind pensiile speciale.

„Acest pachet de măsuri pe partea de administrație urmărește acest principiu foarte important, ca nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții, până la urmă, și trebuie să-l facem cu toții pentru a depăși acest moment greu. Nu se poate doar cu unii”, a avertizat ministrul Dezvoltării, la

Apel la solidaritate făcut de ministrul Dezvoltării

El a adăugat că perioadele de criză cer solidaritate la nivelul întregii societăți, chiar dacă unele măsuri pot fi dureroase:

„Eu cred că este corect ca în perioade grele să existe o solidaritate în societatea din România. Oamenii sunt mai sensibili, cu toții suntem mai sensibili la măsurile care trebuie făcute.

Am mai avut, din păcate, asemenea perioade în România și nu ne dorim și nimeni nu-și dorește niciun guvern, niciun prim-ministru, niciun ministru să anunțe măsuri în care trebuie să facă reorganizări și chestiuni care pot fi mai dureroase, dar în momente din acestea mai delicate, din acest punct de vedere există o sensibilitate mai ridicată a societății, ceea ce înseamnă că toate domeniile de activitate trebuie să participe la această solidaritate”, a explicat ministrul Cseke.

Judecătorii și procurorii au anunțat că se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea