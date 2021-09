Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: Vrem să menținem capacitatea instituțională a spitalelor de a gestiona valul 4 / Scopul nostru e să menținem prezența fizică a elevilor (VIDEO)

Cseke Attila a preluat portofoliul de ministru interimar al Sănătății și spune că unul dintre cele mai importante deziderate este să asigure capacitatea instituțională a spitalelor de a gestiona valul 4 al pandemiei de COVID-19.

„Ieri după masă am preluat mandatul interimar de ministru al Sănătății și am fost aici, am semnat protocolul de predare-preluare cu doamna ministru Mihăilă și am avut o discuție cu conducerea Ministerului Sănătății, pe care evident că o să continui în următoarele zile. Sunt câteva chestiuni care ne preocupă și care au fost pregătite – în primul rând, cel mai important lucru, menținerea capacității instituționale a unităților sanitare de gestionare a pandemiei, a valului 4. S-a pregătit această decizie pe care categoric o susținem, în sensul menținerii deschise a spitalelor cu fluxuri mixte Covid și non-Covid, acesta este unul din cele mai importante deziderate, acela de a asigura această capacitate instituțională”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a vorbit și despre noul an școlar, programat să înceapă pe 13 septembrie, când debutează și campania de vaccinare în unitățile de învățământ.

„Pe de altă parte, suntem la începutul anului școlar, și aici categoric o să am discuții chiar astăzi cu domnul ministru al Educației, pentru că aici și ordinul este comun, dar și reglementările sunt comune. Scopul nostru este acela de a asigura menținerea prezenței fizice a elevilor – sigur, în anumite condiții. Începe campania de vaccinare în unitățile de învățământ în 13 septembrie și apoi în învățământul universitar. Îndemn atât părinții – evident, părinții pentru copii, fiind vorba de un consimțământ al părintelui obligatoriu pentru vaccinarea copiilor – dar și cadrele din aceste unități de învățământ să se vaccineze. Vaccinul este sigur, este singura metodă de a ne apăra de această pandemie”, a adăugat ministrul interimar al Sănătății.