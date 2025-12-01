Cristian Tudor Popescu (CTP) dă vina pe Cătălin Drulă pentru ascensiunea Ancăi Alexandrescu în preferințele bucureștenilor, conform ultimelor sondaje de opinie. El îl acuză de „aroganță” pentru că refuză să se retragă în favoarea lui Ciprian Ciucu.

CTP îl acuză pe Cătălin Drulă de aroganță

Un sondaj de opinie o plasează pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la alegerile pentru , aproape la egalitate cu Daniel Băluță, candidatul PSD. Sondajul Atlasintel, dat publicității de Hotnews îl pune pe Daniel Băluță pe primul loc cu 23,3%, iar pe Anca Alexandrescu pe locul secund cu 23,2%. urmează pe poziția a treia cu 21,7%, iar pe locul patru vine Cătălin Drulă, cu 15,5%.

În acest context, CTP dă vina pe Drulă pentru ascensiunea Ancăi Alexandrescu. Susținător declarat al lui Ciprian Ciucu, el spune despre candidatul USR că ar fi un „pierzător arogant” care se încăpățânează să concureze.

„Dincolo de acest sondaj AtlasIntel, care o arată înaintea lui Ciucu, cap la cap cu Băluță, urcarea în sondaje a Ancăi Alexandrescu este un lucru real. De ce se petrece asta? Este vorba de domnul Drulă. Domnul Drulă este un pierzător arogant care se încăpățânează pentru beneficiul propriu, nici măcar nu este un beneficiu, este o încăpățânare prostească de a continua să concureze, deși în mod evident nu are nici umbra unei șanse să câștige. Și atunci ar fi fost un gest responsabil din partea lui, fiind un candidat de dreapta care este în alianță la guvernare cu PNL, să îl sprijine pe Ciprian Ciucu. Să se retragă și să îl sprijine pe Ciprian Ciucu. Nu face asta și în felul ăsta reușește să îi ia din voturi”, a decarat Cristian Tudor Popescu, citat de Hotnews.

Popescu este de părere că retragerea lui Drulă în favoarea lui Ciucu ar adăuga, automat, voturile acestuia, la zestrea candidatului PNL. Or, ținând cont de votanții USR, este greu de anticipat că așa s-ar întâmpla. Alegătorii USR sunt printre cei mai volatili, iar cele 15 procente ale lui Drulă (dacă există în realitate) nu s-ar duce neapărat către Ciucu.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre Anca Alexandrescu

este preferată de o mare parte dintre alegătorii suveraniști în ciuda legăturilor sale cu PSD. CTP recunoaște că trecutul acesteia nu-i afectează imaginea de candidat antisistem pe care a adoptat-o. El crede că Anca Alexandrescu reprezintă o anumită parte a electoratului PSD. Iar acest lucru îi va aduce voturi în plus, de la Daniel Băluță.

„Anca Alexandrescu reprezintă PSD, ca și Băluță, numai că ea face o combinație. Acuzele care i s-au adus, că de ce vine ea să spună că e candidata antisistemului, când ea a fost cu Dragnea, cu Năstase, cu Ponta, cu Dăncilă și cu tot PSD – astea nu sunt un dezavantaj pentru ea, ea este votată ca PSD-istă, e votată de PSD-iști, având în plus față de Băluță și un discurs românos-populist, pe care Băluță nu-l are. Băluță s-a așezat într-un discurs administrativ, un discurs pozitiv, fără atacuri. În această situație, Alexandrescu beneficiază de acest dublu avantaj: e și PSD-istă și este și, să-i spun, georgistă, deși Georgescu nu a susținut-o în mod afișat. Anca Alexandrescu e o PSD-istă cu manele, ceea ce îi aduce câștig din ambele părți”, consideră CTP.

CTP, despre voturile Anei Ciceală

Cristian Tudor Popescu a făcut referire și la Ana Ciceală, candidata . El searată surprins, ba chiar neîncrezător în legătură cu procentele acesteia, 8,4% din intențiile de vot.

„Un al treilea element este Ana Ciceală, care are nu mai puțin de 8,4%. Iarăși, nu știu dacă are chiar 8,4%, dar are mult prin comparație cu poziția inițială din care a plecat. Ana Ciceală este un candidat antisistem. Este un candidat mai degrabă spre stânga antisistemică, să-i spunem, dar ea ia voturi de la Drulă. Ea exprimă preferința antisistem a votanților. Pe partea stângă – Ciceală, pe partea românos-georgistă – Anca Alexandrescu”, a spus CTP.

În opinia sa, Ana Ciceală ia voturi de la alegătorii antisistem, care au legătură cu stânga internațională, americană. Astfel, ea va lua voturi de la Cătălin Drulă, dar nu și de la Ciucu este de părere Cristian Tudor Popescu.

„Chiar dacă este în coaliția de guvernare acum, pe buletinul USR a rămas imprimată ideea de antisistem încă din 2019, de la europarlamentare. El a fost inițial văzut ca o alternativă la PSD și PNL, și a mai rămas din această ștampilă, cât a mai rămas. De aceea Ciceală ia voturi, pe ideea de antisistem, iar USR nu are nicidecum o componentă politică precizată în totalitate. Sunt o combinație de dreapta cu stânga, cum au fost în destule situații. Și sunt pe acolo unii care nu au nicio treabă cu dreapta. Au treabă cu stânga aceea internațională, americană, cu woke, cu cancel culture și așa mai departe. Deci Ciceală este o contrapondere văzută antisistem la Drulă, în special. E adevărat, nu cred că ia voturi de la Ciucu, pentru că Ciucu s-a așezat într-un discurs administrativ, tehnic, și de acolo a obținut suficiente procente, dar nici nu prea are potențial de creștere”, mai spune CTP”, mai comentează gazetarul.

Tudor Popescu trage cu ochiul la voturile Anei Ciceală

În condițiile în care Cătălin Drulă nu pare interesat să se retragă din cursa pentru Primăria Generală, CTP trage cu ochiul la Ana Ciceală. Deși recunoaște că alegătorii ei nu au legătură cu ceea ce reprezintă Ciprian Ciucu, crede că ar trebui determinată să se retragă în favoarea penelistului. Ba mai mult, ar trebui, consideră că Ciceală ar trebui să-și exprime susținerea explicit în favoarea candidatului PNL.

„Ar fi o soluție, dacă Drulă nu se retrage, să fie convinsă Ciceală. Vlad Gheorghe are și el vreo 5%. Ar putea să se retragă în mod explicit în favoarea lui Ciucu. Nu doar să se retragă, ci să fie explicită în favoarea lui Ciucu”, a mai spus Tudor Popescu.

Ca și în cazul , Cristian Tudor Popescu are impresia că voturile Anei Ciceală s-ar duce automat la Ciprian Ciucu. Este un calcul nu tocmai corect dat fiid că votanții SENS sunt în opoziție totală cu tot ceea ce reprezintă PNL. În jurul acestei formațiuni s-a grupat parte din electoratul dezamăgit, care se consideră trădat de USR și PNL. Or, retragerea Anei Ciceală ar fi considerată, de asemenea, o trădare.

Nici Cătălin Drulă, nici Ana Ciceală nu se pot retrage pentru simplu motiv că partidele pe care le reprezintă și-ar pierde relevanța în București, la viitoarele alegeri. Atât USR, cât și SENS se bazează pe alegătorii din Capitală, unde sunt cel mai bine reprezentate, și nu-și pot permite să-i piardă susținând un alt candidat.

Acest lucru este cu atât mai important pentru SENS, în condițiile în care electoratul său este format preponderent din tineri între 18 și 29 de ani. Partidul are nevoie de o bătălie în care să-și măsoare forțele și să-și confirme poziția, fie și de de 8,4%.