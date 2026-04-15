CTP demontează strategia PSD. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat, în cadrul emisiunii News Pass de la B1 TV, moderată de Laura Chiriac, contextul politic tensionat din jurul premierului Ilie Bolojan.

Acesta a susținut că președintele nu ar avea un interes real în menținerea lui Bolojan la conducerea Guvernului și că, dimpotrivă, o eventuală plecare a acestuia nu i-ar crea disconfort.

„Aici suntem pe nisip mișcător. Nu știm cu siguranță nimic. Ce știm însă, nu de acum, de astăzi și de posibila întâlnire de la Cotroceni a președintelui Dan cu premierul Bolojan. Știm de mult, de un an de zile, știm că pe domnul Nicuşor Dan nu-l interesează rămânerea domnului Bolojan în fruntea , ba chiar s-ar simți mai bine dacă Ilie Bolojan ar pleca de acolo. Asta știm cu siguranță.”, a spus CTP.

Cu ce partide are Nicușor Dan cele mai bune relații

În analiza sa, CTP a punctat că actualul șef al statului ar avea o relație mai apropiată cu Partidul Social Democrat decât cu celelalte formațiuni din coaliție.

„De asemenea, mai știm, tot așa, de la bun început, de plano, că domnul Nicușor Dan are cele mai bune relații în clipa de față, dintre partidele coaliției de guvernare, cu PSD-ul. Nu mai are cu USR, nu are, iată, cu liberalii, care îl critică în acest moment, chiar Alexandru Muraru, dar se înțelege foarte bine cu PSD-ul.”, a mai subliniat gazetarul.

CTP demontează strategia PSD. Ce urmărește, de fapt, Sorin Grindeanu

În opinia jurnalistului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu ar urmări neapărat schimbarea efectivă a premierului, ci mai degrabă un câștig de imagine în fața electoratului.

„Însă, spuneați că a pregătit minuțios PSD-ul un plan foarte bine pus la punct. Eu vreau să vă întreb ceva. Ca să obțină ce? Planul ăsta minuțios…. Ce vrea să obțină Grindeanu? Știu de mult năravurile politice din România ca să înțeleg exact ce face domnul Grindeanu.

Domnul Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el, Grindeanu, este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației. După cum a spus chiar domnul Grindeanu, că este o sete bolnavă de sânge în domnul Bolojan. Asta vrea.”, a mai adăugat el.

CTP consideră că această strategie ar avea ca scop mobilizarea electoratului PSD și transmiterea unui mesaj de forță către organizațiile din teritoriu.

„Și, de-asemenea, mai mult decât atât, vrea să le dea impresia PSD-ilor din teritoriu că ei îl dau jos pe Bolojan. Le-a pus întrebarea, referendum, ei s-au pronunțat în unanimitate, am înțeles. Prin urmare, Bolojan va fi dat jos de noi, de PSD, în cap cu Grindeanu. Asta îl interesează.”, a continuat jurnalistul.

Are PSD puterea reală să-l schimbe pe premier?

Gazetarul a subliniat că, în realitate, PSD nu poate decide singur schimbarea prim-ministrului, în condițiile în care acesta a fost susținut de o coaliție și validat de președinte.

„Nu să plece Bolojan oricum. El vrea acest profit politic de imagine din plecarea lui Bolojan, ceea ce nu are nicio legatura cu realitatea, nu e nimic minuțios. Dimpotrivă, e un plan în care s-a băgat singur în sfori acum, se împiedică în propriile sfori domnul Grindeanu. De ce? Pentru că el nu avea dreptul nici să pronunțe numele lui Bolojan. El nu are cum să-l schimbe pe Bolojan, nici el, nici PSD-ul. Nici nu avea treabă cu așa ceva.

Ce poate să facă? Bolojan este pus de o coaliție acolo și aprobat de Nicușor Dan. Nu e pus acolo numai de Grindeanu sau numai de PSD. Prin urmare, nu are acest drept. Ce face Grindeanu sunt niște vibrații ale aerului în legătură cu Bolojan. Tot felul de replici din astea clamoroase de actori de mâna a doua. Altceva nu știe.”, a mai declarat CTP.

CTP demontează strategia PSD. Care este singura variantă pentru înlăturarea lui Bolojan

Potrivit lui CTP, există o singură cale reală prin care liderul PSD ar putea forța schimbarea premierului: ieșirea de la guvernare și trecerea în opoziție.

„Domnul Grindeanu se pune într-o situație foarte dificilă acum. Ca să poată să-l înlăture pe Bolojan, are o singură scale: să își retragă mai întâi ministrii din Guvern și să treacă în opoziție.

E mai greu să înainteze o moțiune de cenzură fiind în Guvern. Deși, el are exemplul luminos al domnului Dragnea, care i-a pus știuca în bot, și anume, modul în care a fost el dat afară din funcția de premier de către Dragnea.

Dragnea pur și simplu și-a torpilat propriul guvern ca să-l dea jos pe Grindeanu.

Însă, în cazul de față, discutând cât de cât rațional, dacă nu ne-am pierdut mințile, trebuie să-și retragă minștrii din Guvern, să intre în opoziție. Și acolo ce l-așteaptă? Nu pleacă Bolojan în condițiile astea. Nu pleacă. Rămâne acolo.”, a mai spus CTP.

Acesta a explicat că, ulterior, ar fi necesară o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul, însă și acest scenariu este complicat.

„Și atunci, ca să-l scoți pe Bolojan de acolo, trebuie să dai jos guvernul. Bine, nu mai ești în Guvern, ai trecut în opoziție. Pentru asta, singura cale este moțiunea de cenzură.”, a explicat gazetarul.

De ce este dificil scenariul unei moțiuni de cenzură

CTP a mai arătat că nici varianta unei colaborări cu AUR nu pare realistă, în contextul tensiunilor dintre cele două formațiuni.

„Mai exista posibilitatea să se ralieze la o moțiune de cenzură a lui AUR. Ceea ce nu se poate, pentru că AUR tocmai a anunțat, prin senatorul Peiu, două lucruri: 1 – că domnul Grindeanu este cel mai nesimțit om politic pe care l-a întâlnit în viața lui. Spune domnul Peiu, de la AUR, senator. Și 2 – că AUR nu are de gând să-și utilizeze singura moțiune pe sesiune, care este permisă, în această lună.”, a conchis jurnalistul.