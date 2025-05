CTP, după decizia Curții Constituționale: Inșii care fură se puteau îmbolnăvi de stres tot mințind în declarațiile de avere. CCR a făcut un gest terapeutic, un gest medical salutar (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu decizia Curții Constituționale (CCR), care și de interese. Totuși, gazetarul a tratat situația și în cheie ironică, susținând că, prin hotărârea lor, judecătorii CCR i-au scutit pe cei care fură de corvoada de a mai minți în declarațiile de avere. „Ăștia nu mai au niciun stres acum, da? Nu trebuie să mai bricoleze acum declarația, s-o mai aranjeze, gata!”, a spus CTP.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

CTP: CCR a făcut un gest medical salutar

Întrebat pe cine deranjau declarațiile de avere de a fost nevoie de decizia CCR, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Păi, pe cine să deranjeze? Pe lângă cei care efectiv fură și care trebuie să facă un efort să-și completeze declarația de avere, că trebuie să știe cum să mintă acolo, ca să nu fie prinși. Asta presupune un stres, oamenii ăștia se pot îmbolnăvi din pricina stresului de a minți cu artă în declarații. Acum, Curtea Constituțională a făcut un gest terapeutic, un gest medical salutar. Ăștia nu mai au niciun stres acum, da? Nu trebuie să mai bricoleze acum declarația, s-o mai aranjeze, gata! Acum e la ANI! Doamne, cum sună numele ăsta, mă rog…”.

„Dar aș mai spune ceva aici: spuneați de ăștia care fură și trebuie să-și brodească, să-și aranjeze declarațiile de avere, nu mereu cu succes. Sunt și cei ale căror declarații sunt perfect în acord cu realitatea. Ele arată câți bani câștigă acele persoane, câte case, câte terenuri, câte acareturi au, câte Consilii de Administrație…

De pildă, persoanele din companiile de stat cu pierderi care, dacă le vedem declarațiile de avere, avem impresia că lucrează cel puțin la Microsoft și ei lucrează la astea de aici, cu pierderi. Ei bine, aceste declarații nu sunt mincinoase, nu ascund furtul sau, dacă vreți, e furt cu legea-n mână, că inșii ăia ridică niște sume colosale de acolo ca salarii, bonusuri, indemnizații de Consiliu de Administrație. Fac averi și noi putem să vedem asta. Nu e de furat, dar putem și noi să vedem cât are ăla, cât are un judecător de la Curtea Constituțională, cât are nu știu ce ins angajat la stat”, a mai afirmat gazetarul.

Acesta a precizat apoi că n-a mai auzit de vreo țară în care top zece miliardari de acolo să fie angajați la stat.

CTP: CCR î și poate răsturna propria decizie privind declarațiile de avere

Întrebat dacă se așteaptă la o răsturnare a deciziei CCR privind declarațiile de avere în viitoarea formulă a Curții, cu trei noi judecători, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Păi, ne putem aștepta la asta, de vreme ce actualul complet al CCR a răsturnat, că așa ziceți, decizia din 2014 a aceleiași CCR, care spunea contrariul – că, în ce privește dreptul la spațiul privat, la demnitate etc. al demnitarilor și funcționarilor publici, acest lucru trebuie restrâns în cazul lor, respectiv declarația de avere trebuie să fie publică. Acum, iată că e răsturnată la 180 de grade. E posibil deci, dacă așa ceva se poate cu deciziile aceleiași CCR, cu alți oameni probabil se poate să fie întoarsă pe dos încă o dată”.