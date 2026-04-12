Acasa » Politică » CTP: „Kelemen Hunor a ținut și el să îmi tragă un pumn în bărbie". Întrebările gazetarului pentru liderul UDMR (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 apr. 2026, 21:58
Captură Video - Europa FM / Youtube

Cristian Tudor Popescu a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că liderul UDMR i-a tras „un pumn în bărbie” prin susținerea pe care a arătat-o Fidesz-ului lui Viktor Orban, un partid „odios anti-european, feroce anti-european”, în alegerile din Ungaria. Gazetarul a avut câteva întrebări pentru Kelemen Hunor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP, reacție după ce Kelemen Hunor l-a susținut pe Viktor Orban

„N-aș vrea să lăsăm deoparte un subiect românesc, doamnă. Este vorba de partidul UDMR și de domnul Kelemen Hunor. Eu l-am votat pe domnul Antonescu, după aia l-am votat pe domnul Nicușor Dan și amândoi m-au dezamăgit crud. Prima mea opțiune, însă, în noiembrie, a fost Kelemen Hunor. Asumată public! Am spus că-l votez pe Kelemen Hunor. Iată că a ținut și el să îmi tragă un pumn în bărbie acum, cu susținerea, cu arme și bagaje ale lui Orban printre maghiarii din România.

Și vin să-l întreb: domnule Kelemen Hunor, dumneavoastră sunteți într-o coaliție în România pro-europeană, suntem un partid membru al Popularilor Europeni, declarat pro-european. Cum puteți să susțineți partidul odios anti-european, feroce anti-european al lui Orban?
Ați respins și ați vituperat împotriva AUR, partidul echivalent al lui Orban în România și, în schimb, Fidesz-ul îl susțineți fără rezerve. I-aș pune aceste întrebări.

Sper, având în vedere că avem, cred, un respect reciproc, domnul Kelemen Hunor și cu mine, poate îmi va răspunde la aceste întrebări. Asta am vrut neapărat să-l spun”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

