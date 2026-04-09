Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru de miercuri, în care a anunțat că a acceptat propunerile de noi procurori-șefi făcute de Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției. Despre una dintre întrebările pe care Dan le-a adresat mai mult retoric în această conferință, gazetarul a spus că este „cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

CTP: Nicușor Dan se bazează pe oamenii cu rațiunea suspendată

„Președintele nostru își face socoteala că are încă destui susținători capabili să-l urmeze până în pânzele negre. Are și astfel de susținători, sunt oameni care nu vor reacționa la nimic criticabil din ceea ce face domnul Nicușor Dan, își suspendă pur și simplu rațiunea, nu vor să asculte niciun fel de argumente, niciun fel de dovezi, îl susțin pe Nicușor Dan orice ar face.

Pe astfel de oameni se bazează domnul Nicușor Dan, pe oameni cu rațiunea suspendată, pentru că un om cu bun simț și care rămâne, totuși, cu organ critic, care încă mai aplică niște criterii morale, niște criterii logice, nu e doar un fan, așa, indiferent de situație, acești oameni nu-i interesează. Nu-i interesează pe domnul Nicușor Dan în legătură cu acești susținători ai săi, care însă vor să-și păstreze logica și bunul simț și criteriul moral.

Domnul Nicușor Dan face totală abstracție de faptul că a fost votat pe criteriul moral. În primul rând pe criteriu moral! Pentru că el nu… Până atunci nu făcuse dovada vreunor calități pentru funcția de președinte, în care s-a aruncat într-o noapte, că până atunci spunea că nici vorbă, că el vrea să-și termine proiectele cu bucureșteni.

Deci oamenii nu l-au votat pentru o competență dovedită în legătură cu această funcție, de pildă cu politica externă. L-au votat pentru că l-au considerat un om cinstit, un om onest. Chiar dacă nu este spectaculos, chiar dacă nu are un discurs flamboaiant, dar ”e cinstit, domule, măcar nu fură ca ăia și nu minte ca ăia”.

Iată ce face acum domnul Nicușor Dan… Își pierde acești susținători, progresiv, își pierde acești susținători care nu încetează să raționeze. Discursul său de aseară a fost un maximum în ce a făcut în materie de prostire în față. S-a adresat unei mase de pitecantropi. Nici nu vreau să analizez ce a făcut acolo, e o înșiruire înfiorătoare de nonsensuri, de contradicții, de aberații. N-am ce să mai analizez, nu mă mai interesează. (…)

Deci nu se poate analiza un astfel de discurs pentru că mi se ridică și mie părul măciucă la fiecare propoziție”, a susținut gazetarul.

CTP: Nicușor Dan e președinte. Nu poți să treci pe alt post

Acesta a comentat și din conferința de miercuri: „Vă întreb și eu ceva, dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează? Cei care spuneau că sunt marioneta lui Matei Păun și predau România Rusiei, pe ei cine-i penalizează?”.

„’O să răspund la urnă’, adică până atunci nu răspunde. Observați? El nu-și asumă. Vedeți că discursul acestui matematician, doctor în matematică, este putred logic la fiecare pas. Și el spune că ”o să răspund peste patru ani”. Ce spuneți, domnul președinte? Păi nu răspundeți în fiecare zi în care mai sunteți președinte în mandatul dumneavoastră? Răspundeți numai peste patru ani la vot? Auzind, deci, această enormitate.

Apoi debitează în serie, că e pe foc automat: ”Eu o să răspund peste patru ani, dar influencerii și presa ei o să răspundă pentru asta?”. Este cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată. Nu numai de la un președinte. Cum poți să spui așa ceva? Ce răspundere? Răspundere are el, care a fost votat președintele României de șase milioane de oameni.

Noi, ăștia, gazetarii, nu am fost votați de nimeni. Suntem niște privați, care avem și noi un discurs în spațiul public, pe care poți să-l asculți sau poți să nu-l asculți. Treci pe alt post, închizi. La domnul președinte, nu poți să treci pe alt post, că n-avem alternativă, nu avem un alt președinte. Patru ani de acum înainte numai pe el îl avem președinte și atunci trebuie să-l asculți. (…)

Se pare că nu-l interesează ce se va alege în patru ani de România pe domnul Nicușor Dan. Că el răspunde numai peste patru ani”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.