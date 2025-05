CTP, reacție la afirmațiile lui Dragoș Anastasiu pe tema declarațiilor de avere: „Iată ce politician curat, și eficient, și de mare perspectivă s-a pierdut în persoana domnului Copilul Minune!” (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a reacționat vineri, pe B1 TV, după ce consilierul prezidențial Dragoș Anastasiu a declarat că „să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public” și că mulți oameni valoroși nu intră în politică tocmai pentru că nu vor să spună public ce averi au. Gazetarul a explicat de ce „dl consilier prezidențial Anastasiu are o problemă cu logica, în rest totul e minunat!”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, în contextul în care judecătorii CCR au decis, joi, ca declarațiile de avere și de interese pe site-ul ANI și nici pe site-urile altor instituții, iar aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor. Practic, CCR a decis că declarațiile de avere și de interese vor fi ținute la secret.

Agenția Națională de Integritate (ANI) că decizia CCR poate încălca angajamentele asumate de România la nivel internațional și afecta procesul nostru de aderare la OCDE.

Anastasiu: Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere!

Pe 26 mai, într-o emisiune la Prima News, Dragoș Anastasiu, consilier prezidențial sub Ilie Bolojan și acum sub Nicușor Dan, a declarat: „Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public. Nu spune nimeni să nu ai o declarație de avere depusă la o instituție a statului. Dom’le, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă? Pe dumneavoastră! Ce vă interesează? (…) Și știu foarte multă lume care spune, dom’le, m-aș duce (în sectorul public – n.r.), dar să fac declarație de avere… Și nu să fac, s-o pun public… Nu mă duc! Deci da – declarație de avere, da – depusă undeva ca secret de serviciu…”.

CTP: Dl Anastasiu are o problemă cu logica, î n rest totul e minunat

„Dl consilier prezidențial Anastasiu are o problemă cu logica, în rest totul e minunat! Faptul că spune ”e o tâmpenie”, că ”nu vreau să mai aud tâmpenia asta cu declarațiile de avere publice”.

Să ne gândim puțin. Dincolo de toate discuțiile din spațiul public, eu am o certitudine, anume cum e percepută această chestiune la nivelul simplului cetățean. La nivelul simplului cetățean, se vede așa: bogătașii ăștia cu funcții mari la stat vor să ascundă ce fură. Asta este imaginea!

Și dl acesta, Anastasiu, îi face pe toți acești simpli cetățeni, și pe dvs, și pe mine ne face pe toți tâmpiți! Pentru că a spus ”ce e tâmpenia asta, domnule?”. Ăsta e cuvântul care l-a rostit cu năduf, nu oricum.

Apoi, dl Anastasiu, consilier prezidențial – am văzut că stă la dreapta dlui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni acum – spune că oamenii valoroși, buni nu intră în politică pentru că nu vor să li se vadă bijuteriile, casele și terenurile într-o declarație de avere publică. Dacă declarația nu mai e publică, atunci toți acești oameni valoroși ar veni și ar fecunda politica din România cu rezultate excepționale pentru noi toți.

Logica… va să zică acești inși, care au o problemă în a-și prezenta bunurile, averea pe care au dobândit-o e de presupus în mod legal… Deci dacă ei au o problemă – de aia nu intră în politică, pentru că nu vor să li se vadă averea – acești oameni ar fi buni de politicieni în România, în aparatul de stat? Dacă activitatea lor începe cu această evitare – ”să nu se știe domnule ce am eu, cât posed” – rezultă de aici că e un om de mare încredere, nu? Un om care fuge în felul ăsta vrea să se ascundă. Asta așa, ca o chestiune de logică…”, a explicat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Radu Buzăianu a amintit apoi faptul că manelistul Adrian Copilul Minune ar fi fost, la un moment dat, vehiculat pentru intrarea în politică, dar ar fi trebuit să-și declare averea.

„E foarte corect ce spune dl Anastasiu! Iată ce politician curat, și eficient, și de mare perspectivă s-a pierdut în persoana domnului Copilul Minune! Dar și în persoana dlui Becali, care de aspectele astea. Dar dl Becali e de-a dreptul amuzant, nu vreau să-l analizez, că n-are sens…”, a replicat ironic gazetarul Cristian Tudor Popescu.