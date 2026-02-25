Cum a ajuns Călin Georgescu, părintele fakenews-urilor suveraniste, să se plângă că e victima știrilor false

Călin Georgescu a ajuns să se plângă că oamenii sunt duși în eroare de fakenews-uri în care apare numele său. Fostul candidat la prezidențiale a publicat un mesaj în care ne anunță că se delimitează de orice petiție sau consultare publică apărută în spațiul online sau offline sub numele său.

Cum a ajuns Călin Georgescu victimă a fakenews-urilor

Într-o postare intitulată „Dezmințire publică”, Călin Georgescu precizează că nu a inițiat, nu a susținut și nu este autor sau coautor al vreunei petiții sau consultări publice. Asta după ce numele său apare pe o petiție în care 100.000 de români cer azil politic în Statele Unite.

„Nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline și nu sunt autor, coautor sau susținător al vreunei astfel de inițiative.

Nu am împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele meu în vederea inițierii sau promovării unei petiții ori consultări publice. Orice utilizare a numelui meu în acest context a fost realizată fără consimțământul meu și reprezintă o asociere falsă.



Precizez în mod expres că îmi desfășor activitatea exclusiv în mod independent.



În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public, direct și personal de către mine, niciodată prin intermediari. Întotdeauna veți afla astfel de informații dintr-o declarație oficială asumată explicit.



Solicit persoanelor care au inițiat sau au de gând să inițieze astfel de petiții încetarea imediată a oricărei utilizări a numelui meu și retragerea tuturor referirilor neautorizate, respectiv să se abțină în a folosi în mod abuziv numele Călin Georgescu.”, transmite fostul candidat la prezidențiale.

Să ne amintim fakenews-urile lui Georgescu

a ajuns astfel să se plângă de ceea ce el a făcut și încă mai face cu mare talent: emite știri și informații false. Iată câteva din fakenews-urile lui Călin Georgescu:

„Nicușor Dan a cerut instituțiilor serviciilor secrete, care erau pozițive la desfășurarea alegerilor, să fiu anchetat.”

„Am constatat, alături de toata lumea, că Nicușor Dan se prezintă în cancelariile europene Occidentale, unele dintre ele fiind implicate în anularea alegerilor, cu un raport în care pretinde că conține acuzații fără probe la adresa mea.”

„În dreptul celui care este scris pe hârtie: președintele României, el reprezintă statul paralel, nu reprezintă poporul român. Și niciodată nu va fi primit la Casa Albă și niciodată nu va primi invitație.”

„Intenţia lor, mai ales după câştigul Trump, e declararea stării de urgenţă, iar Biden nu pleacă, iar Trump nu mai poate fi numit în funcţie. Declanşarea acestui război se face doar prin România. În acest moment totul se joacă pe această carte: se doreşte băgarea României în război.”

„Dosarul anulării alegerilor din România se află pe masa serviciilor secrete americane, cu făptașii foarte clar definiți, înalți oficiali din fosta administrație Biden, împreună cu uneltele lor de la București.”