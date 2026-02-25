Două legi care cresc protecția tinerilor în fața jocurilor de noroc și urmează să ajungă la Camera Deputaților. Voturile „împotrivă” au venit de la aleșii UDMR. Cu toate acestea, președintele partidului, Kelemen Hunor, a susținut că jocurile de noroc „produc efecte extrem de negative”.

Ce spun legile votate de Senat. UDMR a votat împotrivă

Una dintre legi interzice accesul tinerilor sub 21 de ani în sălile cu jocuri de noroc, iar cealaltă oprește persoanele publice să facă publicitate pentru industria pariurilor și interzice reclamele online la jocurile de noroc în intervalul orar 6:00-24:00.

Legile au obținut suficiente voturi pentru a trece, dar senatorii UDMR au votat împotrivă. Ei au explicat, pentru HotNews, că nu li se pare normal ca tinerii să poată vota sau să meargă pe front, dar, în același timp, să nu avem încredere în discernământul lor în materie de jocuri de noroc.

De asemenea, Turos Lorand (UDMR) a spus despre una dintre legi că e „făcută pe genunchi”.

Ce spune Kelemen Hunor (UDMR) despre jocurile de noroc

Totuși, Kelemen Hunor a spus că jocurile de noroc „produc efecte extrem de negative” asupra minorilor și nu numai.

Întrebat de ce părere are despre aceste legi și faptul că ele interzic persoanelor publice să facă reclame la jocuri de noroc, Kelemen Hunor a răspuns: „Da, sunt de acord. Persoanele publice nu trebuie să facă reclame pentru jocurile de noroc. Jocurile de noroc, mai ales în rândul minorilor, dar nu numai, produc efecte extrem de negative la nivel de societate”,

„Vom vota și la Camera Deputaților la fel”, a mai afirmat Kelemen Hunor, probabil confundând votul împotrivă dat de UDMR pe aceste proiecte cu un vot împotriva reclamelor. Liderul UDMR n-a mai dat, însă, alte explicații. Acesta s-a îndreptat spre lift și nu a mai auzit întrebările jurnaliștilor.