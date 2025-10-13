Regizorul și omul de afaceri Bobby Păunescu a povestit cum a intermediat o întâlnire, în 2018, între Ana Birchall, atunci vicepremier al României, și Mike Pompeo, la vremea respectivă secretarul de stat american. Bobby Păunescu a invocat respectivul episod pentru a demonstra că dacă „se parcurg anumite lucruri”, foarte rapid se poate organiza și o întâlnire între președinții Donald Trump și Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii , moderată de Răzvan Munteanu pe B1 TV.

Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo

„Pe 24 iunie 2018, eram la New York, primesc un telefon de la Washington. Era , care văd acum că e în tot felul de povești, dar nu știu dacă o fi adevărate sau nu, nu e treaba mea. Era viceprim-ministru al României și era împreună cu dnul ambasador Maior, ambasadorul României la Washington. Primesc un telefon: ”domnule, ajută-ne, trebuie neapărat să ajungem să vorbim cu Mike Pompeo!”, care era secretarul de stat al Americii, cum e Marco Rubio astăzi. „Ajută-ne cu legăturile tale!”. ”Ce legături? Eu sunt cu filmul, cu ce știu eu…”. Am luat cartea de telefoane să mă uit să văd unde e Casa Albă, am sunat acolo. „Când să fie întâlnirea asta?”.

Deci persoanele există, pot fi întrebate fără niciun fel de problemă. ”Trebuie neapărat să-i transmitem ceva”. „OK, când vreți?”. ”Mâine dimineață, că mâine după-amiază plec”. Sun acolo, îmi răspunde cineva spun: ”sunt regizorul faimos care… ”. Mă întreabă în ce săptămână să aibă loc întâlnirea. Zic: ”mâine, dar dimineață, că după-amiază are avion”. (…)

Și a primit-o la 10.30 pe dna Birchall (…) dnul Pompeo și au dau noroc. În spate însă, în spatele ușii unde au loc discuțiile, ce delegație credeți că era acolo? Că noi practic am făcut întâlnirea asta în 5 – 6 ore… Era delegația Republicii Moldova, a Basarabiei!

Întâlnirea asta s-a putut face în 5 ore! Nu știu ce trebuia spus dnului Pompeo, dar având în vedere că era ambasada României…

Mă și sună dimineața (respectivă) cei de acolo și întreabă: ”domnule, mai vin oamenii tăi? că n-am primit niciun document”. Și am sunat-o pe dna Birchall. Dna Birchall era într-o mașină, probabil de la ambasadă, nu știu detalii, dar cert e că a urmat o discuție aprigă acolo, în mașină, cineva a coborât din mașină și ea s-a dus singură, au reușit s-o bage înăuntru la această întâlnire, pentru că era un lucru foarte important de spus”, a povestit Bobby Păunescu.

Ce a spus Bobby Păunescu despre o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan

„Persoanele trăiesc pot să confirme. Deci o întâlnire de genul ăsta se poate face într-o oră.

Și în seara asta se putea face între președintele Trump și Nicușor Dan dacă se parcurg anumite lucruri, așa cum am făcut întâlnirea aia”, a concluzionat Bobby Păunescu.