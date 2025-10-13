B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)

Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 oct. 2025, 18:58
Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo
Cuprins
  1. Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo
  2. Ce a spus Bobby Păunescu despre o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan

Regizorul și omul de afaceri Bobby Păunescu a povestit cum a intermediat o întâlnire, în 2018, între Ana Birchall, atunci vicepremier al României, și Mike Pompeo, la vremea respectivă secretarul de stat american. Bobby Păunescu a invocat respectivul episod pentru a demonstra că dacă „se parcurg anumite lucruri”, foarte rapid se poate organiza și o întâlnire între președinții Donald Trump și Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Check Media”, moderată de Răzvan Munteanu pe B1 TV.

Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo

„Pe 24 iunie 2018, eram la New York, primesc un telefon de la Washington. Era dna Birchall, care văd acum că e în tot felul de povești, dar nu știu dacă o fi adevărate sau nu, nu e treaba mea. Era viceprim-ministru al României și era împreună cu dnul ambasador Maior, ambasadorul României la Washington. Primesc un telefon: ”domnule, ajută-ne, trebuie neapărat să ajungem să vorbim cu Mike Pompeo!”, care era secretarul de stat al Americii, cum e Marco Rubio astăzi. „Ajută-ne cu legăturile tale!”. ”Ce legături? Eu sunt cu filmul, cu ce știu eu…”. Am luat cartea de telefoane să mă uit să văd unde e Casa Albă, am sunat acolo. „Când să fie întâlnirea asta?”.

Deci persoanele există, pot fi întrebate fără niciun fel de problemă. ”Trebuie neapărat să-i transmitem ceva”. „OK, când vreți?”. ”Mâine dimineață, că mâine după-amiază plec”. Sun acolo, îmi răspunde cineva spun: ”sunt regizorul faimos care… ”. Mă întreabă în ce săptămână să aibă loc întâlnirea. Zic: ”mâine, dar dimineață, că după-amiază are avion”. (…)

Și a primit-o la 10.30 pe dna Birchall (…) dnul Pompeo și au dau noroc. În spate însă, în spatele ușii unde au loc discuțiile, ce delegație credeți că era acolo? Că noi practic am făcut întâlnirea asta în 5 – 6 ore… Era delegația Republicii Moldova, a Basarabiei!

Întâlnirea asta s-a putut face în 5 ore! Nu știu ce trebuia spus dnului Pompeo, dar având în vedere că era ambasada României…

Mă și sună dimineața (respectivă) cei de acolo și întreabă: ”domnule, mai vin oamenii tăi? că n-am primit niciun document”. Și am sunat-o pe dna Birchall. Dna Birchall era într-o mașină, probabil de la ambasadă, nu știu detalii, dar cert e că a urmat o discuție aprigă acolo, în mașină, cineva a coborât din mașină și ea s-a dus singură, au reușit s-o bage înăuntru la această întâlnire, pentru că era un lucru foarte important de spus”, a povestit Bobby Păunescu.

Ce a spus Bobby Păunescu despre o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan

„Persoanele trăiesc pot să confirme. Deci o întâlnire de genul ăsta se poate face într-o oră.

Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan dacă se parcurg anumite lucruri, așa cum am făcut întâlnirea aia”, a concluzionat Bobby Păunescu.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
Politică
Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)
Politică
Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)
Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP
Politică
Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP
Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
Politică
Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”
Politică
Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”
Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
Politică
Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
Politică
Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
Politică
Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
Alegerile din București se amână pentru primăvară. Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului
Politică
Alegerile din București se amână pentru primăvară. Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului
Stelian Bujduveanu testează candidatura cu degetul. Interimarul revendică fotoliul de primar general
Politică
Stelian Bujduveanu testează candidatura cu degetul. Interimarul revendică fotoliul de primar general
Ultima oră
20:36 - Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
20:24 - Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
20:19 - Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
20:07 - Tot mai mulți est-europeni sfârșesc din viață la vârste fragede. Care sunt principalele cauze ale fenomenului
19:40 - Comisia Europeană impune standarde noi pentru încărcătoare. Ce înseamnă această schimbare pentru consumatori
19:39 - Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită
19:17 - Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat
19:01 - Schimbări majore în legislația RCA. Ce spun transportatorii despre modificări: „Un mecanism de abuz legalizat”
18:49 - Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
18:44 - Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”