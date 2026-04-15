Cum a vrut Vlad Voiculescu să îi fure ideea lui Rogobete. Minciuna, dusă la rang de artă de fostul ministru al Sănătății

Vlad Voiculescu, artizanul contractului păgubos cu Pfizer, din cauza căruia avem de dat peste 600 de milioane de euro, încearcă să pozeze în salvator. Însă minciuna a avut picioare scurte, iar actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a prins.

Vlad Voiculescu îl sfătuiește pe Rogobete să facă ce deja făcuse

După scandalul Pfizer, Vlad Voiculescu s-a gândit că ar fi bine să încerce să își mai spele din păcate și a venit cu o idee. Doar că nu era a lui, ci a lui Rogobete.

„România ar trebui să propună un acord care transformă banii datorați în beneficii reale pentru pacienți. Mai jos, câteva variante:

– Acces accelerat la medicamente inovatoare. România are una dintre cele mai lente proceduri de rambursare din UE. Pacienții români așteaptă ani pentru terapii disponibile în luni în alte țări. O parte din datorie poate deveni medicamente oncologice, terapii pentru boli rare, tratamente de ultimă generație furnizate de Pfizer la prețuri preferențiale sau la cost, în contul sumei datorate.

– Investiții în sistemul de sănătate. Studii clinice, formare de personal, infrastructură de diagnostic. Brazilia are un astfel de model care funcționează (programul Parteneriatelor de Dezvoltare Productivă, prin care companii farmaceutice au transferat tehnologie către laboratoarele publice în schimbul unor garanții de achiziție).

– Un mecanism de tipul Debt2Health. Global Fund face asta, în general cu datorii între state transformate în produse medicale necesare și investiții în sănătate.

Un mecanism cu verificare independentă e important, nu atât pentru că ne-ar trage cineva pe sfoară ci pentru a ne asigura că un alt guvern/ministru nu va mai face ce a făcut domnul ministru Rafila (să informeze premierul și să constate că ooops, a trecut termenul – va trebui să plătim sute de milioane de euro în plus).”, scrie, plin de el, Vlad Voiculescu.

Și explică de ce ar accepta Pfizer și multe alte lucruri.

Surpriză, însă, toată lumea știa că Rogobete, cel pe care părea că îl sfătuiește Voiculescu, avea această idee de vreo câteva săptămâni. Acum întrebarea este: ne crede Voiculescu atât de proști? Și dacă da, de ce?

Replica lui Rogobete

Ministrul Sănătății, , i-a răspuns lui Voiculescu, cel care pretinde că îi dă lecții bune.

„Când bunul simț coboară sub un anumit nivel, trebuie să reacționez, pentru că vorbim despre un subiect serios, cu impact direct asupra oamenilor, nu despre un exercițiu de imagine sau despre o competiție de declarații.

De aceea, întreb direct: cât timp mai transformăm orice temă importantă într-un spectacol de scandal, în loc să ne concentrăm pe soluții reale?

Să vii pe Facebook, la trei săptămâni după ce am spus public că lucrăm la o soluție – printr-o negociere diplomatică și guvernamentală cu Pfizer – și să prezinți aceeași direcție drept „soluția ta” nu este doar nepotrivit, ci arată o lipsă de onestitate față de oameni și față de realitatea deciziilor luate cu pixul de atunci.

Încă din prima săptămână a lunii aprilie, a propus, în mod formal, o direcție de negociere prin care această datorie să fie transformată într-un beneficiu concret pentru pacienți, respectiv introducerea în România a unor medicamente inovative pentru oncologie și boli rare, în „contul datoriei”, astfel încât o problemă bugetară să devină o oportunitate reală pentru cei care au nevoie urgentă de tratament.”, scrie ministrul Rogobete.

Să nu uităm că Vlad Voiculescu are și dosar penal

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al sănătății, și fostul premier Florin Cîțu. În acest dosar Vlad Voiculescu este acuzat de abuz în serviciu, la fel și Ioana Mihăilă. Iar Florin Câțu este suspectat de complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii spun că, deși dozele de vaccin contractate înainte de 1 ianuarie 2021 ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, cei trei oficiali români ar fi aprobat nejustificat o achiziție suplimentară de vaccinuri în valoare de un miliard de euro.

Concret, procurorii spun că în două rânduri, în martie 2021, Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății, ar fi „tranzacționat și ordonanțat la plată” cumpărarea unor loturi suplimentare de vaccinuri anti-Covid, Pfizer și Moderna, cu toate că ar fi știut că vaccinurile deja contractate până atunci erau suficiente pentru campania de vaccinare națională.

Procurorii îl mai acuză pe Vlad Voiculescu de întocmirea unui memorandum aprobat de fostul premier Florin Cîțu, prin care s-ar fi comandat o alta cantitate suplimentară de vaccinuri anti-Covid Pfizer.