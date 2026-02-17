Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)

Călin Georgescu a prins o nouă temă pe care să se urce: recesiunea tehnică în care a intrat România. Și ne explică cum făcea el să fie bine cu „hrană, apă, energie”. De fapt, nu explică, doar spune.

Călin ne făcea mari cu „apă, hrană, energie”

Călin Georgescu a fost la sediul Poliției Buftea, pentru controlul judiciar pe care trebuie să-l semneze săptămânal. Și a ținut și discursul săptămânal. Și am aflat iar cum el e salvatorul României. Doar că nu l-au lăsat să aplice programul lui „hrană, apă, energie”. Că eram departe.

”România, astăzi nu trăiește o simplă recesiune. Rezultatul dezastruos al aplicării unui model economic, neoliberal globalist, bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și distrugerea producției.

Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic. O iresponsabilitate administrativă care forțează acțiuni financiare împotriva poporului român. Acest model neoliberal este în plină prăbușire azi, și care a fost adoptat din 89 până azi.

Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependenți și sărăcie. Azi, statul român este sărac, înapoiat.

Soluția nu e prin austeritate, ci printr-o revoluție a prosperității pe care o aplicăm doar prin economia reală și prin muncă productivă. Acest lucru l-am prezentat în Programul Hrană, Apă, Energie – este singura soluție pentru România. Modelul productivist hemiltonian a făcut din SUA o mare economie a lumii.

Nu există altă modalitate de revenire la normalitate. Fără energie ieftină nu extită viitor. România trebuie să redevină o națiune care produce, nu care consumă ce produc alții. Trebuie să ne finanțăm singuri. Trebuie să ne întoarcem la valorile milenare.”, a spus Călin Georgescu în uralele celor câtorva susținători veniți la Poliția Buftea.

Ce nu ne spune Călin Georgescu

Doar că salvatorul României nu ne spune și cum făcea el să dispară recesiunea tehnică. Cum făcea el să avem o creștere economică și cum am fi devenit leul Europei într-un an de zile, de când ar fi fost el președinte. Bine, el nu spune mai nimic, în afară de câteva cuvinte sforăitoare și niște citate din reviste sau filme. Sau de pe Google, găsite la repezeală să își impresioneze susținătorii.

Dosarele lui Călin Georgescu

se află sub control judiciar din februarie 2025, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Potrivit anchetatorilor, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, acesta a promovat în public idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Într-un alt dosar, deschis pentru tentativă la lovitură de stat, fostul candidat la prezidențiale este judecat alături de mercenarul Horațiu Potra. Georgescu este acuzat că ar fi fost creierul din spatele lui Potra și a celorlalți mercenari prinși, în decembrie 2024, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest și provoca violențe, după cum susțin anchetatorii.