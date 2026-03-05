Cum ar putea fi forțat Ilie Bolojan să își dea demisia. La ce scenariu se „lucrează” în culisele PSD (SURSE)

Ilie Bolojan ar putea fi împins să demisioneze din funcția de premier. Potrivit unui scenariu despre care s-ar discuta în PSD, demisia lui Bolojan ar veni inevitabil dacă proiectul de buget nu trece de Parlament. Cu largul concurs al PSD-ului.

Ce scenariu se pune la cale în PSD

Președintele PSD i-a cerut lui Bolojan să accepte o guvernare „mai umană”.

„Dacă nu le dăm oamenilor o gură de aer, după scumpirile în lanț, o să rămânem noi, coaliția, fără oxigen.”, i-a spus Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan, într-o discuție față în față la o ședință de coaliție din luna februarie.

Iar acum se pare că în PSD se lucrează la un scenariu prin care să fie lăsat Ilie Bolojan fără oxigen. Potrivit unor surse din partidul lui Grindeanu, social-democrații se gândesc să nu voteze bugetul în Parlament. Iar un vot negativ ar duce inevitabil la plecarea lui Bolojan.

Scenariul aflat pe masa liderilor PSD, prin care Bolojan poate fi împins să demisioneze, este că atunci când un Guvern nu are voturi să treacă prin Parlament cel mai important act normativ pe care-l adoptă anual, anume bugetul de stat, atunci premierul acelui guvern a pierdut de facto majoritatea parlamentară și cabinetul condus de el nu mai are legitimitate, arată sursele citate de stiripesurse.ro.

Crtitici acide din PSD pentru Bolojan

Oamenii lui Grindeanu bifează, de altfel, zilele astea, un nou atac concertat împotriva premierului. Chiar șeful , Sorin Grindeanu, acuză că ia de la săraci, dar dă la bogați.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați.

Iar acum ne cere să fim „responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.