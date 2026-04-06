Ana Maria
06 apr. 2026, 13:10
Radu Miruță (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Există riscuri pentru securitatea României?
  2. Cum ar putea contribui, concret, România după conflict
  3. În ce context ar putea interveni România în eliberarea Strâmtorii Ormuz

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit luni, într-o intervenție la Radio RFI, despre posibilul rol pe care România l-ar putea avea la eliberarea Strâmtorii Ormuz, însă doar după încheierea conflictului din Iran.

Acesta a prezentat o serie de capacități pe care Armata României le-ar putea pune la dispoziție într-un eventual scenariu post-conflict.

Există riscuri pentru securitatea României?

Oficialul a dat asigurări că, în prezent, situația de securitate a României nu este afectată direct de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministrul a subliniat că autoritățile monitorizează constant evoluțiile din zonă și că „asupra securității României nu există riscuri în acest moment generate de acest război care a început în Iran” şi că „în fiecare zi, de trei ori pe zi, Ministerul Apărării face analize, la milimetru, cu ce se întâmplă acolo”.

Cum ar putea contribui, concret, România după conflict

Radu Miruță a explicat că scenariile prezentate nu reprezintă angajamente ferme, ci variante tehnice posibile, în cazul în care România va decide să se implice.

Au apărut acele întrebări la adresa Ministerului Apărării, a spus președintele că se va implica România. Cum? Eu fac lucrurile un pic diferit și cu toate că asta îmi aduce titluri bombastice și articole prin presă, eu cred că este momentul ca armata română să spună cinstit cetățenilor României ce poate să facă, cu ce poate să facă, cum poate să facă.

Am enumerat pentru acele situații în care România s-ar implica post-conflict în eliberarea Strâmtorii Ormuz care sunt lucrurile tehnice pe care România le-ar putea pune pe masă, neînsemnând că vreuna dintre ele va fi pusă, neînsemnând că este suficient.

Armata română are două divizii de scafandri foarte profesioniști, de mare adâncime, care bănuiesc că ar putea avea ceva de făcut acolo post-conflict, are ofițeri de Stat Major, care au coordonat astfel de activități oarecum, dacă vreți, similare, dacă nu identice, are vânători de mine, are un serviciu secret al armatei foarte conectat la nivel internațional și de multe ori informația face diferența. Lucrurile astea se înscriu în șirul de potențiale metode care ar putea fi utilizate acolo. România nu mai stă deoparte„, a precizat Miruţă.

În ce context ar putea interveni România în eliberarea Strâmtorii Ormuz

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că România va face parte dintr-o coaliție internațională menită să asigure securitatea navigației în zonă.

Mai exact, România s-a alăturat unui grup format din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, state care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la menținerea libertății de circulație în Strâmtoarea Ormuz.

Cele șapte țări au semnat o declarație comună prin care își asumă implicarea în eforturi pentru garantarea tranzitului în siguranță prin această zonă strategică.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol, iar orice blocaj în zonă poate avea efecte majore asupra economiei globale.

În acest context, implicarea unor state europene, inclusiv România, este văzută ca parte a unui efort mai amplu de stabilizare după încheierea conflictului.

