B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”

PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”

Ana Maria
06 oct. 2025, 16:08
PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care este poziția PSD privind reducerea posturilor
  2. Ce opțiuni ar avea primarii și președinții de consilii județene, având în vedere reforma administrației locale
  3. De ce contestă PSD OUG 52/2025

PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova și președinte al Asociației Municipiilor din România, a prezentat poziția partidului după ședința conducerii. Social-democrații susțin o reformă a administrației locale, însă cer modificări importante la OUG 52/2025 și consideră că actuala variantă ar duce la „blocarea primăriilor”.

Care este poziția PSD privind reducerea posturilor

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe, totuși, o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a declarat Olguța Vasilescu.

Ce opțiuni ar avea primarii și președinții de consilii județene, având în vedere reforma administrației locale

Având în vedere planul pentru reforma administrației locale, vicepreședintele PSD a subliniat că aceste măsuri ar oferi flexibilitate autorităților locale: „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

În plus, social-democrații propun ca și administrația publică centrală să treacă printr-un proces de restructurare.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a precizat Vasilescu.

De ce contestă PSD OUG 52/2025

Olguța Vasilescu a reiterat solicitarea de modificare a ordonanței: „pentru că în acest moment ar înseamna efectiv blocarea primăriilor”. Ea a explicat că actualele prevederi creează dificultăți majore pentru funcționarea instituțiilor locale, potrivit G4Media.

„Noi, până la sfâșitul anului, nu mai putem să facem reparații. Cei de la Ministerul Finanțelor nu înțeleg. Serviciile într-o primărie sunt cu totul altceva decât în administrația centrală. Reparațiile la o primărie înseamnă reparații de drumuri, școli, spitale. În momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparații noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, inclusiv deszăpezirea”.

Un alt punct criticat de Olguța Vasilescu privește interdicția studiilor de fezabilitate și a expertizelor. „Intrăm acum pe POR și în aceste condiții nu mai poți să atragi fonduri”, a atras atenția aceasta.

În încheiere, Vasilescu a afirmat că în OUG 52/2025 „mai sunt și alte aberații”, fără a detalia toate aspectele contestate.

Tags:
Citește și...
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
Politică
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
Politică
Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
Politică
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
Politică
Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Politică
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
Politică
Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
Băsescu: Trebuie să se vadă că și politicienii se sacrifică / Nu trebuie pus premier de la PSD, că ăștia se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru
Politică
Băsescu: Trebuie să se vadă că și politicienii se sacrifică / Nu trebuie pus premier de la PSD, că ăștia se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru
Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea de la guvernare e comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara”. Ce ar fi făcut în locul lui Bolojan
Politică
Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea de la guvernare e comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara”. Ce ar fi făcut în locul lui Bolojan
Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Politică
Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Surse: Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni. Cine pleacă din echipă și care sunt numele noi vehiculate
Politică
Surse: Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni. Cine pleacă din echipă și care sunt numele noi vehiculate
Ultima oră
16:58 - Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
16:49 - Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
16:40 - Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
16:35 - Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
16:35 - Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
16:24 - Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
15:57 - Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
15:56 - Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
15:42 - CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
15:34 - Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic