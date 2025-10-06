PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova și președinte al Asociației Municipiilor din România, a prezentat poziția partidului după ședința conducerii. susțin o reformă a administrației locale, însă cer modificări importante la OUG 52/2025 și consideră că actuala variantă ar duce la „blocarea primăriilor”.

Care este poziția PSD privind reducerea posturilor

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe, totuși, o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a declarat Olguța Vasilescu.

Ce opțiuni ar avea primarii și președinții de consilii județene, având în vedere reforma administrației locale

Având în vedere planul pentru reforma administrației locale, vicepreședintele PSD a subliniat că aceste măsuri ar oferi flexibilitate autorităților locale: „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

În plus, social-democrații propun ca și administrația publică centrală să treacă printr-un proces de restructurare.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a precizat Vasilescu.

De ce contestă PSD OUG 52/2025

Olguța Vasilescu a reiterat solicitarea de modificare a ordonanței: „pentru că în acest moment ar înseamna efectiv blocarea primăriilor”. Ea a explicat că actualele prevederi creează dificultăți majore pentru funcționarea instituțiilor locale, potrivit .

„Noi, până la sfâșitul anului, nu mai putem să facem reparații. Cei de la nu înțeleg. Serviciile într-o primărie sunt cu totul altceva decât în administrația centrală. Reparațiile la o primărie înseamnă reparații de drumuri, școli, spitale. În momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparații noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, inclusiv deszăpezirea”.

Un alt punct criticat de Olguța Vasilescu privește interdicția studiilor de fezabilitate și a expertizelor. „Intrăm acum pe POR și în aceste condiții nu mai poți să atragi fonduri”, a atras atenția aceasta.

În încheiere, Vasilescu a afirmat că în OUG 52/2025 „mai sunt și alte aberații”, fără a detalia toate aspectele contestate.