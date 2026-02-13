B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți” că au blocat sistemul energetic. Cum poate scădea prețul energiei în România

13 feb. 2026, 16:27
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
  1. Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți”: De ce nu se mai pot conecta noii investitori la rețea
  2. Bolojan acuză „băieții deștepți”. Ce soluții propune Guvernul pentru deblocarea sistemului energetic
  3. Poate scădea prețul energiei în România?

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția, vineri, asupra unui fenomen care afectează grav funcționarea pieței de energie din România. Potrivit acestuia, „în mare parte, „băieții deștepți” au blocat sistemul energetic” prin proiecte speculative care ocupă artificial capacitatea de conectare la rețea.

Șeful Guvernului a explicat că, deși România produce aproximativ 9.000 MW, autoritățile au eliberat avize de racordare pentru proiecte care însumează nu mai puțin de 77.000 MW. Această situație face aproape imposibilă conectarea unor noi investiții reale în producție sau stocare de energie, întrucât „terenul” din rețea este deja „ocupat” pe hârtie.

Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți”: De ce nu se mai pot conecta noii investitori la rețea

Premierul a mai spus că o mare parte dintre aceste proiecte nu sunt dezvoltate de investitori serioși, ci de entități care urmăresc câștiguri rapide din vânzarea avizelor. Practic, cei care vor să construiască efectiv capacități de producție sunt nevoiți să „cumpere hârtiile” de la intermediari.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în aceşti ani. Noi producem, să spunem, în total, 9.000 MW. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de echilibru dintre producţia de energie şi consum. Dar, în aceşti ani, ca să poţi să te conectezi în sistemul energetic ca producător, ca stocare, am eliberat documentaţii, ATR-uri, pentru 77.000 MW. Deci, gândiţi-vă că, practic, am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiţii în domeniul energetic.

Dacă mâine ai de făcut o staţie de stocare în România nu te poţi conecta, pentru că tot terenul este ocupat şi aceste investiţii, parte, sunt făcute de oameni serioşi, dar cea mai mare parte sunt investiţii de tip speculativ, de tip „băieții deștepți”, care, practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiţie astăzi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile”, a afirmat Bolojan, la Europa FM, potrivit Agerpres.

Bolojan acuză „băieții deștepți”. Ce soluții propune Guvernul pentru deblocarea sistemului energetic

Șeful Executivului consideră că este nevoie de corectarea urgentă a regulilor care au permis această situație. În opinia sa, eliberarea capacității blocate artificial ar permite companiilor solide să investească rapid în noi capacități de producție, ceea ce ar putea duce la creșterea ofertei de energie cu 2.000–3.000 MW. Pe termen mediu, acest lucru ar contribui la stabilizarea pieței și la reducerea presiunii asupra consumatorilor.

Nu sunt lucruri foarte uşoare de făcut, pentru că, atunci când li s-au eliberat ani de zile aceste ATR-uri, practic, nu li s-a pus nicio condiţie, nici de garanţii, nici să facă investiţia şi acestea trebuie corectate. Când am eliberat acest teren, cu siguranţă, oameni care au de investit în energie, companii puternice, vor reuşi să-şi pună investiţiile în practică, crescând cu 2.000, cu 3.000 MW. Ne vom putea, într-adevăr, creşte producţia de energie şi scădea preţul, ca să avem o energie la un preţ acceptabil. Deci, practic, băieţii deştepţi, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, dându-le hârtii ca să ocupe terenul”, a mai spus premierul.

Poate scădea prețul energiei în România?

Întrebat despre posibilitatea reducerii prețului la energie, premierul a arătat că acest obiectiv este realist doar dacă România va reuși să-și crească atât producția, cât și capacitățile de stocare. În acest context, premierul a punctat și rolul companiilor de stat, care ar trebui să funcționeze pe principii economice, precum și necesitatea ca autoritățile de reglementare să modifice regulamentele astfel încât situații similare să nu se mai repete.

În condiţiile în care am creşte producţia de energie şi, mai ales, stocarea, cu siguranţă, am putea scădea preţul energiei în anii următori, dar pentru asta ne trebuie 1.000 – 2.000 MW în stocare. Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendinţă de scădere a preţului energiei electrice. Nu mi se pare normal să vin cu nişte cifre care să fie în termeni absoluţi, dar cred că cu 10 – 20% pot fi scăzute preţurile, doar dacă facem ceea ce este corect şi eliberăm terenul şi lăsăm oamenii care vor să investească în energie chiar să o facă.

Dar, pentru asta, companiile noastre de stat trebuie să procedeze economic, iar cei de la autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri. Gândiţi-vă că, când ai ocupat tot terenul, practic, trebuie să treci, iertaţi-mă, pe la o vamă de interior, ca să faci o investiţie, ceea ce nu este corect nici pentru investitor, nici pentru economie, dar nici pentru cetăţean”, a mai declarat șeful Executivului.

