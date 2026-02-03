B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv

Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv

Adrian A
03 feb. 2026, 17:45
Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv
Sursă foto: Euromaidan Press
Cuprins
  1. Ce scrie Rusia despre România
  2. Despre președintele Nicușor Dan
  3. Rusia, Moldova și România
  4. Restricțiile pentru ruși
  5. Un singur articol cu tentă pozitivă

În ultima lună, presa din Rusia a scris pe larg despre România și despre personajele politice de la noi. Aproape 500 de articole au scris rușii.

Ce scrie Rusia despre România

Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 472 de articole publicate în presa rusă din această perioadă. Aceste informații reflectă un interes crescut pentru legăturile dintre România, Moldova și Ucraina, cu un accent pe narațiuni anti-occidentale.

Subiectele legate de România apar indirect, dar frecvent, prin prisma președintelui Nicușor Dan și a aspirațiilor unioniste din Republica Moldova. Tonul predominant este neutru, deși articolele politice cheie tind spre un ton negativ, portretizând România ca actor susținut de UE și NATO.

Despre președintele Nicușor Dan

Printre cele mai proeminente subiecte direct legat de România este portretizarea președintelui Nicușor Dan, menționat în opt articole majore. Tonul general este mixt, dar predominant negativ sau critic, prezentându-l ca un lider ostil Rusiei și cât și Ucrainei, dar moderat în privința unirii cu Moldova.

Niucșor Dan a fost citat criticând planul Kievului de reducere a liceelor cu predare în limba română în regiunea Cernăuți, unde trăiesc minorități române. Sursele Lenta.ru, Life.ru, RT russian și News.mail.ru îl descriu ca „osândind” decizia Ucrainei, subliniind „problema serioasă” discriminării lingvistice la adresa minorităților române.

Rusia, Moldova și România

Alt subiect dominant implică România ca potențial „anexor” al Republicii Moldovei, prin declarațiile Maiei Sandu. Menționat în peste 20 de articole, tonul este vehement negativ, acuzând Bucureștiul de ambiții imperialiste.

Publicații precum Iz.ru, News.ru și Vz.ru critică vehement ideea de „аншлюс” (anexare), iar senatorul rus Aleksei Pushkov a numit-o pe Sandu „dușman al propriei republici”.

În același timp, Nicușor Dan a respins ideea unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova, contrazicând declarațiile Maiei Sandu. În acest context, presa rusă îl portretizează ca pragmatic, evitând „anexarea” promovată de Sandu.

Restricțiile pentru ruși

Sistemul impus de Uniunea Europeană în spațiul Schengen pentru cetățenii din afară UE a fost de asemenea un subiect acoperit de presa rusă, subliniind restricțiile impuse de România pașapoartelor rusești nebiometrice, ceea ce este prezentat ca o discriminare anti-rusă coordonată la nivel UE.

Publicația Life.ru amplifică această narativă, descriind decizia ca pe o măsură ostilă care complică mobilitatea cetățenilor ruși, încadrând România ca participant activ la sancțiunile occidentale.

Un singur articol cu tentă pozitivă

Potrivit datelor prezentate de informat.ro, dintre cele 472 articole, 400 (85%) au un ton neutru, 68 (14%) negativ și doar unul (0,2%) pozitiv. Totuși, în articolele politice sensibile, tonul devine ostil: România este văzută ca vector al influenței occidentale.

Sursă foto: NewsVibe Romania
