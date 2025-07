Cum îi explică Bolojan unei gravide cu 3 joburi că va trebui să achite contribuția la sănătate

Ilie Bolojan (PNL) a explicat, marți, de ce mamele aflate în perioada de creştere a copilului la fondul de asigurări de sănătate. Premierul a insistat că sistemul public de sănătate nu-și mai permite de la plata acestei contribuții.

„Ar fi fost bine să putem menține toate excepțiile care țin de plata contribuției de asigurări de sănătate, așa cum la un moment dat au fost anunțate, dar nu mai este posibil acest lucru”, a afirmat Bolojan.

Ce spune o mamă afectată de deciziile Guvernului

i-a prezentat premierului scrisoarea unei viitoare mame, Paula, a cărei indemnizație urmează să fie micșorată prin obligativitatea plății acestei contribuții: „Nu am dormit toată noaptea, sunt însărcinată și mă gândesc în ce țară de doi bani trăiesc. Am avut trei joburi în acest an ca să pot să ajung la cuantumul maxim al indemnizației. De ce toate măsurile care au intrigat au fost revizuite, dar cea care vizează mamele, nu?”.

Bolojan despre plata CASS de către mame

Ilie Bolojan a explicat faptul că excepțiile de la plata contribuțiilor trebuie eliminate, căci situația fiscal-bugetară a țării o impune: „În fapt, peste tot pe unde va va fi posibil, trebuie să facem la fel în perioada următoare. În primul rând trebuie să reducem risipa din sistemul public peste tot pe unde este posibil. Iar acolo unde am avut facilități care au fost acordate acolo e nevoie să le analizăm. Dacă într-adevăr pot fi suportate în continuare, dacă sunt perfect justificate și dacă într-adevăr se respectă aceste condiții, trebuie mers mai departe”.

Premierul a făcut apoi o comparație cu alte state în ce privește plata contribuțiilor: „Când judecăm facilitățile pe care le acordă România, trebuie să judecăm în comparație cu alte state din Europa, ținând cont sigur de puterea economică a României, de situația bugetară a țării noastre. Luăm o țară puternică din Europa, Germania. Să știți că o indemnizație este de 65% din câștig, iar durata concediului este de un an de zile. Eu mi-aș fi dorit, am spus, să menținem tot ce s-a putut. Mi-aș fi dorit să avem burse pentru elevi, dar nu știu dacă este corect”.

Totodată, Bolojan a admis că serviciile oferite de sistemul public de sănătate lasă de dorit, dar a punctat că „aceste măsuri nu fac decât să ducă niște resurse într-un sistem ca acesta, la rândul lui, să aibă capacitatea să ofere servicii mai bune, nu de pe o zi pe alta, ci în anii următori. Dacă acest lucru, această îmbunătățire se va vedea în șase luni, într-un an de zile, într-o lună jumătate, înseamnă că a meritat”.