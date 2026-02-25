Sorin Grindeanu, liderul PSD, a acuzat că fostul premier liberal Ludovic Orban i-a chemat în biroul său pe cei de la Ministerul de Finanțe pentru a-i „pune să plătească” 400 de milioane de euro fraților Micula. Grindeanu a insistat că de vină pentru deficitul bugetar al României e și PNL deoarece „din 2019, de când am luat-o cu deficitul în sus, în vreo șapte ani, cinci ani au fost prim miniștri PNL, doi ani PSD”.

Sorin Grindeanu, acuzații grave la adresa lui Ludovic Orban

Grindeanu a făcut aceste declarații pentru , când i s-a atras atenția că e nevoie, totuși, de bani pentru punerea în aplicare a măsurilor de relansare economică propuse de PSD. Social-democrații estimează costul la 3,5 miliarde de lei.

Jurnalistul Cristian Pantazi i-a spus lui Sorin Grindeanu că românii suportă acum costurile acoperirii deficitului „mai ales din cauza efectelor guvernării Ciolacu”, din care Grindeanu însuși a făcut parte, ca ministru al Transporturilor.

„Bun. M-ați întrebat de unde-s bani? Aș mai da o sursă, dincolo de de faptul că statul și de ceea ce dumneavoastră bănuiați că spun și n-am cum să nu spun, trebuie să se ocupe și de aceste categorii.

Vă spun vreo 2 miliarde care stau fiindcă un fost prim-ministru liberal a un prim-ministru liberal, pe colțul mesei de prim-ministru, în biroul său, pe un șervețel, a considerat necesar că trebuie să cheme funcționari din Ministerul Finanțelor, cu oamenii de afaceri de față, să-i oblige într-un fel să plătească 400 și ceva de milioane de euro către acei oameni de afaceri. Oameni de afaceri din Bihor.

La care Comisia Europeană vine și ne spune că îi consideră plată nelegală și că trebuie să-i recuperăm. Și unde vorbim de peste 2 miliarde, repet, un prim-ministru în funcție”, i-a răspuns liderul PSD.

Întrebat dacă se referă la Ludovic Orban și frații Micula, Grindeanu a răspuns: „Vorbesc de un fost prim-ministru liberal, Ludovic Orban, liberal, care a chemat funcționari în biroul de prim-ministru, Ministerul Finanțelor. să-i pună să plătească. Nu știu dacă pune este verbul potrivit. Să aibă o discuție cu oamenii de afaceri de față respectivi”.

Juralistul Dan Tăpălagă: Ce legătura are cu ce discutăm noi acum?

Sorin Grindeanu: Sunt 2 miliarde, are o legătură. Sunt 2 miliarde pe care statul român trebuie să le recupereze de la acești oameni. Și nu spune Grindeanu, spune Comisia Europeană. Am dat un exemplu. Sunt 38 de miliarde în acest moment, arierate pe care statul român trebuie să le recupereze din economie.

Disputa cu frații Micula

Curtea Internațională de Arbitraj (ICSID) a decis că România trebuie să plătească 791 de milioane de lei fraților Micula, drept „prejudicii” suferite de ei între 2005, data la care a încetat ajutorul de stat, și 2009, data la care trebuia să înceteze.

Ulterior, Comisia Europeană a subliniat că aceste despăgubiri ar însemna „un ajutor de stat incompatibil cu piața internă” și a cerut României să recupereze banii pe care i-a dat.

Numai că, în 2019, Tribunalul UE a anulat această decizie, ceea ce presupunea că statul român revenea în situația în care să plătească daune fraților Micula.