Ludovic Orban, fostul premier al României, a oferit declarații cu privire la noua postură în care se află, și anume aceea de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Orban a explicat, într-un interviu, atât cum se simte în funcția pe care o ocupă, dar și cum i se pare președintele

La începutul acestei săptămâni, Nicușor Dan . Acest lucru se întâmplă la patru luni de la preluarea mandatului. Printre consilieri, se numără și Ludovic Orban, fostul premier al României.

Cum este pentru Ludovic Orban să aibă șef

Fostul prim-ministru a explicat că noua postură în care se află nu îi este familiară, însă, deși nu este obișnuit să aibă șef, el a subliniat că înțelege „foarte bine funcționarea instituției prezidențiale”.

„Recunosc că nu prea sunt obișnuit, cred că nu prea sunt obișnuit. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine funcționarea instituției prezidențiale. De altfel, am și interacționat cu instituția prezidențială, atât de pe poziția de opozant, cât și de pe poziția de partener al instituției prezidențiale. Și, într-un fel, am o anumită experiență în acțiunea cu instituția prezidențială. Foarte clar: președintele României este conducătorul acestei instituții și cel care hotărăște în ultima instanță”, a declarat Orban pentru Digi 24.

Cum îl vede Ludovic Orban pe Președintele Nicușor Dan

De asemenea, Ludovic Orban a vorbit și despre președintele Nicușor Dan. Fostul șef al Guvernului, în perioada 2019-2020, l-a caracterizat pe șeful Statului ca fiind un „om foarte deschis”. Orban a spus despre președintele României că este o persoană deschisă la dialog, care ascultă toate punctele de vedere. Mai mult, Orban a declarat că Nicușor Dan „se simte că e democrat”.

„Este un om foarte deschis. Un om care colaborează, care ascultă puncte de vedere. Un om care se simte ca e democrat, inclusiv în relația cu colaboratorii”, a mai spus fostul premier.