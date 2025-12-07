B1 Inregistrari!
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)

Adrian A
07 dec. 2025, 23:23
Ludovic Orban, unul dintre cei care a pus umărul la victoria lui Ciprian Ciucu, a făcut o scurtă analiză a modului în care se schimbă, de acum, relațiile în Coaliția de guvernare. Dar și între Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Ce aduce victoria lui Ciprian Ciucu

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, susține că alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general al Capitalei va aduce și repoziționare de forțe în Coaliție. Fostul consilier prezidențial spune că PSD va renunța la piedicile puse în calea lui Bolojan și va contribui cu adevărat la guvernare.

„În toate poziționările mele publice, am spu adevărul și am spus că este o luptă în doi. între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Diferența mare din exit-poll-uri vine din ultimele două zile. Ciprian Ciucu nu a avut o campanie agresivă, nu și-a criticat contracandidații și a reușit să adune în jurul lui și alte forțe de centru-dreapta, pe lângă liberali.

Cred că victoria lui Ciprian Ciucu, oricât ar încerca unii să bage strâmbe între PNL și Nicușor Dan sau întrea președintele țării și Ilie Bolojan, va consolida relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. De asemenea, victoria lui Ciprian Ciucu consolidează poziția lui Ilie Bolojan în PNL.

Cred că e momentul ca PSD să renunțe la politica obstrucționistă din ultima lună. Și ar trebui să pună osul la treabă alături de premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Lui Bolojan i se va consolida poziția și în interiorul Coaliției, iar autoritatea lui Bolojan se va întări. PSD poate înțelege din rezultatul acestor alegeri că trebuie să renunțe la politica obstrucționistă.”, a declarat în exclusivitate pentru B1TV, Ludovic Orban.

Cum vede Ludovic Orban colaborarea lui Ciucu cu Consiliul General

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban spune că Ciprian Ciucu va reui să își impună proiectele în Consiliul General al Capitalei. Chiar dacă Daniel Băluță, candidatul PSD, a fost învins la scor, iar Cătălin Drulă a venit cu acuzații grave pentru Ciucu.

„Ciprian Ciucu va prezenta proiectele și vom vedea ce majoritate va avea în Consiliul General. Se poate și o majoritate fragilă fără PSD. Acuzațiile USR au fost acuzații nedrepte. Ciprian Ciucu va avea o relație bună cu fostul primar general și va duce la bun sfârșit proiectele începute de Nicușor Dan.”, a declarat Ludovic Orban în Ediția Specială realizată de Laura Chiriac.

