Acasa » Politică » Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)

Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)

Ana Maria
08 oct. 2025, 14:25
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Guvernul Bolojan. Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. La ce nivel ar putea fi înghețate pensiile și salariile
  2. Există vreo șansă să crească pensiile și salariile
  3. Ce impact ar avea înghețarea pensiilor și salariilor

Înghețarea salariilor și pensiilor este luată în calcul de către premierul Ilie Bolojan pentru a reduce deficitul bugetar, potrivit Știripesurse.

Ilie Bolojan a început deja să contureze proiectul de buget pentru anul 2026, iar primele estimări transmise în cadrul coaliției arată o situație financiară complicată. Potrivit surselor politice, șeful Guvernului a propus înghețarea pensiilor, salariilor și a salariului minim la nivelul actual, ca măsură de echilibrare a bugetului.

La ce nivel ar putea fi înghețate pensiile și salariile

Discuțiile din coaliție sunt încă preliminare, însă, propunerea premierului are o greutate considerabilă. Dacă măsura va fi adoptată, toate veniturile, cum ar fi pensii, salarii și salariul minim, vor rămâne la nivelul din 2024. Aceasta ar fi o lovitură dură pentru pensionari și angajații din sectorul public, mai ales în contextul creșterii taxelor și al prețurilor în ultimul an.

Există vreo șansă să crească pensiile și salariile

Într-o declarație făcută la Prima TV, Ilie Bolojan a explicat că spațiul bugetar este extrem de limitat și că prioritatea Guvernului este reducerea deficitului, care ar trebui să scadă la circa 6% până la acea dată. De asemenea, Bolojan a explicat că sunt șanse destul de mici să crească salariile și pensiile în anul 2026.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a declarat premierul.

Ce impact ar avea înghețarea pensiilor și salariilor

O eventuală înghețare a veniturilor în 2026 ar accentua presiunea asupra populației, având în vedere că nivelul de trai a fost deja afectat de majorarea TVA-ului și a altor taxe. Economiștii avertizează că o astfel de măsură ar putea diminua puterea de cumpărare, dar ar ajuta Guvernul să evite o creștere suplimentară a datoriei publice.

