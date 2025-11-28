B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”

Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”

Ana Maria
28 nov. 2025, 09:42
Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem
Sursa foto: Colaj B1tv.ro / Inquam Photos / George Călin și Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce accesul la Spitalul SRI este atât de controversat
  2. Cutremur în tabăra suveranistă.  Ce a mai spus Anamaria Gavrilă
  3. Ce implicații are acest lucru pentru candidatura Ancăi Alexandrescu

Cutremur în tabăra suveranistă. Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), a făcut publică o declarație controversată pe rețelele sociale. Într-un mesaj video, ea susține că Anca Alexandrescu, candidata sprijinită de AUR pentru Primăria Capitalei, a fost primită recent la Spitalul SRI.

Această informație ar fi fost dezvăluită anterior de Marian Vanghelie, în cadrul unei emisiuni moderate de Dan Diaconescu.

„Cum lucrează Dumnezeu. În seara aceasta, Marian Vanghelie la Dan Diaconescu a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la spitalul SRI acum câteva zile. Eu știam asta de aproximativ o săptămână, dar am considerat că nu este pentru mine să dezvălui asta și că dacă va fi să fie, cineva va spune adevărul”, a afirmat Gavrilă într-un clip publicat pe Facebook.

De ce accesul la Spitalul SRI este atât de controversat

Gavrilă mai spune că accesul la Spitalul Serviciului Român de Informații nu este unul obișnuit.

„Ei bine, să înțelegeți. Nu oricine este primit la spitalul SRI. Dacă dumneavoastră vi se face rău, un cetățean normal, nu veți fi primit la spitalul SRI. Asta nici dacă vi se face rău în fața spitalului SRI, pentru că trebuie să îndepliniți anumite condiții”, a explicat Gavrilă.

Potrivit acesteia, spitalul are un regim strict, destinat doar cadrelor și rudelor de gradul întâi ale acestora.

„Cine este primit la spitalul SRI? La spitalul SRI sunt primite cadrele și sunt primite rudele de gradul întâi ale acestor cadre”, a adăugat președinta POT.

Cutremur în tabăra suveranistă.  Ce a mai spus Anamaria Gavrilă

Gavrilă a anticipat posibile justificări din partea Ancăi Alexandrescu referitoare la un nou corp al spitalului, care ar permite accesul unor pacienți suplimentari.

„Acum, știu că dânsa va ieși și va spune nu, de când s-a construit un corp nou al spitalului, acesta este mult mai deschis și primește și alți cetățeni care îndeplinesc anumite condiții”, a mai spus ea.

Totuși, Gavrilă susține că accesul Ancăi Alexandrescu datează de dinainte de această extindere, fapt care, în opinia sa, indică o legătură de lungă durată cu instituția.

„Problema este că doamna Anca Alexandrescu este o pacientă veche a acestui spital și a fost primită la acest spital încă dinainte ca acest corp nou să se deschidă și să fie mai permisiv și altor cetățeni”, a mai precizat ea.

Ce implicații are acest lucru pentru candidatura Ancăi Alexandrescu

Lidera POT a tras concluzia că accesul special la Spitalul SRI pune sub semnul întrebării statutul de candidat independent al Ancăi Alexandrescu.

„Oameni buni, iată un indiciu clar. Nu poți fi independentă, nu poți fi a oamenilor, că, de fapt, tu ești tot din sistem. Acesta este unul dintre motive, noi am știut, pentru care nu o susținem pe Anca Alexandrescu, unul dintre motivele pentru care am decis să mergem cu candidatul nostru”, a încheiat Gavrilă.

